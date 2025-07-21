Пам'ятка "Будинок з хлібною лавкою" під загрозою руйнування через дії власника

"Будинок з хлібною лавкою" у наш час

Київська пам'ятка архітектури місцевого значення "Будинок з хлібною лавкою" за адресою вул. Ярославів Вал, 27 перебуває під загрозою руйнування.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Прокуратура вимагає зобов’язати власника вжити заходів для збереження будівлі. Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, де прокуратура вимагає зобов’язати приватне товариство привести "Будинок з хлібною лавкою" до належного стану – відремонтувати й реставрувати споруду.

В такому стані пам'ятка перебуває зараз Київська міська прокуратура

Забудовник порушив вимоги пам’яткоохоронного законодавства та умов охоронного договору, укладного з Департаментом охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Навесні 2025 року будівельники незаконно демонтували внутрішні перекриття і частину зовнішніх стін, а деякі зовнішні елементи перекрили пінопластом.

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Про пам'ятку

Будинок був зведений у 1863 році в стилі пізнього класицизму. Донині він зберігає риси первинного проєктування, включно з історичним цокольним поверхом, дерев’яним мезоніном і автентичним фасадом.

Історичний вигляд "Будинку з хлібною лавкою" Київська міська прокуратура

На першому поверсі функціонувала хлібна крамниця. Об'єкт входить до охоронної зони "Старий Київ" і є унікальним зразком міської садибної архітектури ХІХ століття.

Довгий час "Будинок з хлібною лавкою" перебуває в закинутому стані, а незаконні будівельні роботи намагаються зупинити активісти з 2023 року.