Через рік після руйнування КМДА взялася за відновлення садиби Зеленських

У Києві розпочнуть реставрувати садибу Зеленських, яку повністю знесли у 2024 році. Наразі вже є необхідні дозволи, експертизи та погодження для старту реставраційних робіт.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, реставрація почнеться уже завтра. На першому етапі зроблять протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Відсортують збережені автентичні елементи будівлі, встановлять тимчасове дахове покриття, облаштують систему водовідведення для запобігання підтопленню фундаментів і проникненню вологи в приміщення.



Старостенко назвала реставрацію садиби Зеленських прикладом того, як має працювати механізм збереження культурної спадщини. Водночас Мінкульт надав садибі охоронний статус лише після повного її знищення.

Науково-проєктна документація щодо реставрації садиби Зеленських Фото прикріпила до свого посту Ганна Старостенко

Історія руйнування садиби

19 липня 2024 року забудовник за допомогою важкої будівельної техніки зніс будинок кінця XIX століття.

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Активісти стверджують, що до руйнування причетна ТОВ "Тургенєв Білд", яка планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ". За їхньою інформацією, демонтаж виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт".

У царську добу київська вулиця, на якій розташовувався Будинок Зеленських, носила ім'я російського письменника Івана Тургенева. Попри визнання зруйнованої історичної будівлі пам'яткою, оскарження будівництва нового ЖК на її місці не відбувається, будівництво тривало, а майбутні квартири цього ЖК вже виставлені на продаж.

21 липня за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва за фактом руйнування будівлі порушили кримінальне провадження.

22 липня в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що будівлю не внесли до Державного реєстру об'єктів культурної спадщини, оскільки КМДА не надала необхідної облікової документації.

Того ж дня Дмитро Білоцерковець, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" заявив, що Київська міська рада змусила забудовника і власників історичної будівлі відновити її власним коштом. Водночас мер Києва Віталій Кличко зауважив, що Київ не передавав власнику будівлі землю під садибою та подасть до суду на забудовника та власників садиби Зеленських.

23 липня одному із власників садиби Зеленських оголосили про підозру, а наступного дня – обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Тоді активіст Дмитро Перов заявляв, що Департамент містобудування та архітектури КМДА видав документи, що дозволяли знесення садиби Зеленських, за місяць до знесення будівлі.

Втім, у відповідь на запит УП.Культура заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Петро Оленич заявив, що видані документи не є дозволом на будівництво.

21 березня 2025 року садибу Зеленських у Києві почали розбирати.

Садиба Зеленських була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Активісти з 2022 року добивалися, щоб садибі присвоїли охоронний статус. Лише після руйнування садиби Мінкульт визнав її такою, що відповідає критеріям пам’ятки архітектури.