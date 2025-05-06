Тайра видасть першу поетичну збірку "Наживо", написану після полону

Наприкінці червня вийде поетична збірка парамедикині, ветеранки та волонтерки Юлії Тайри Паєвської "Наживо", до якої увійшли твори, написані після полону. Обкладинку до книги створив Владислав Єрко.

Про це повідомило видавництво Meridian Czernowitz, яке видасть книгу.

"Це не просто поезія. Це – Маріуполь у вогні. Це – полон і тортури. Це – життя на межі й любов попри все. Ці тексти – не просили дозволу бути. Вони про виживання всупереч", – сказали у видавництві.

Одним з перших прочитав поезії Тайри Сергій Жадан. Він зазначив, що "це вірші, за якими, попри їхню очевидну поетичну самодостатність, все одно грізно й болісно проступає біографія, доля, життєвий шлях авторки. (…) Справжня поезія, як видається, саме так і працює – в поєднанні універсального та особистісного, загального та приватного, прихованого та публічного.

Обкладинка до поетичної збірки Юлії Паєвської. Автор: Владислав Єрко Meridian Czernowitz

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Сама авторка розповіла, що писала вірші завжди, а зараз, після полону, це заняття стало її терапією.

"Але тільки тепер, здобувши неймовірно важкий досвід війни, полону та тортур, – мені є що сказати світу. Я не збиралася видавати ці вірші. Але деякі речі – оживають і існують ніби самі по собі. "Наживо" – це тексти, які не питали дозволу бути. Вони не лагідні. І не милі. Вони – про виживання всупереч", – поділилася Паєвська.

До 27 травня триває передпродаж книжки. Перші презентації збірки відбудуться на Поетичних читаннях "Меридіан Харків" та "Меридіан Запоріжжя" 28-29 червня.

Юлія Паєвська – українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка. Командир підрозділу "Янголи Тайри" та евакуаційного відділення 61-го військового мобільного госпіталю з 2018 по 2020 роки.

З 2014 року як парамедикиня брала участь у Революції гідності та війні на сході України. 16 березня 2022 року Юлія Паєвська потрапила в полон, коли автобусом вивозила з Маріуполя у бік Запоріжжя жінок та дітей.

У 2025 році Українська правда відзначила Тайру премією "УП-100. Сила жінок".

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