Парламент ухвалив закон про книжкові сертифікати та субсидії книгарням

У середу, 22 травня, Верховна рада України ухвалила закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження, який передбачає субсидії книгарням та державну допомогу на придбання книжок українцям.

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Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв одразу в цілому №11251 удосконалення механізму щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження, стосовно державної субсидії українським книгарням на відшкодування витрат на оренду майна", – зазначив нардеп.

Законопроєкт підтримали 299 депутатів.

"Нарешті вдалося розблокувати видачу сертифікатів на придбання книг та субсидій на оренду приміщень під книгарні. Всі ці речі вже забюджетовані, додаткових витрат з державної казни не буде", – повідомила одна з ініціаторок законопроєкту Євгенія Кравчук.

Проєкт закону ініціювали депутати Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Володимир В'ятрович, Микола Княжицький, Ірина Костанкевич, Олександр Абдулін, Софія Федина та Юрій Павленко.

Він передбачає надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть їм орендну плату за приміщення. А також громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книг. Згідно з законом, ці так звані "сертифікати" мають почати надавати громадяням з 1 липня 2024 року.

Кравчук пояснила, що зміниться після набрання законом чинності: "З 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припинення воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини. Скористатися цим правом можна буде протягом 1 року і зробити це буде ще простіше – через Дію".

"Дається чіткий порядок надання субсидій: список документів (тепер можна буде здавати і належним чином завірені копії), чіткі строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів)", – додала депутатка.

Цьогорічним Державним бюджетом на діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі було виділено 466 млн гривень. Це на 379,08 млн більше, ніж у 2023 році.

376 млн гривень з них закладено на сертифікати для придбання книжок. Але почати видачу цих сертифікатів УІК не міг допоки Рада не внесла відповідні зміни у законодавство.

Тепер, коли прийнятий закон розблокував видачу сертифікатів на книжки та субсидії для книгарень, УІК зможе у такий спосіб підтримати книговидання і книгорозповсюдження.

Раніше у коментарі Суспільне Культура директорка УІК Олександра Коваль пояснювала, що масштабна програма державної фінансової допомоги, започаткована разом із Мінцифри, дозволить повнолітнім українцям безоплатно придбати паперові та електронні книжки.