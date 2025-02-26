Парламент ратифікував Нікосійську конвенцію: що це значить для захисту культурної спадщини

У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада ратифікувала Нікосійську конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями.

За відповідний закон №0297 проголосував 251 народний депутат, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документ, який криміналізує дії, пов'язані зі знищенням культурної спадщини та крадіжкою культурних пам'яток, вніс на ратифікацію президент Володимир Зеленський у грудні 2024 року.

Разом з ратифікацією конвенції Рада внесла зміни у низку законів – "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про культуру", "Про електронну комерцію".

Як зазначило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Україна стала восьмою країною у світі, яка ратифікувала Нікосійську конвенцію, і першою, що зробила це під час повномасштабної війни.

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Про Нікосійську конвенцію

Нікосійську конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями, прийняли 3 травня 2017 року в Нікосії (Кіпр). Від імені України її підписали 11 вересня того ж року.

Документ встановлює механізм кримінального переслідування за злочини, що пов'язані з культурними цінностями. Це крадіжки та незаконне заволодіння артефактами, розкопки, вилучення та вивезення культурних об'єктів та навмисне знищення або пошкодження пам'яток.

Також конвенція забезпечує правову базу для екстрадиції та правової допомоги між країнами, яка сприятиме поверненню викрадених цінностей на батьківщину.

У 2022 році Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Кабміну завершити процедуру ратифікації Нікосійської конвенції.

"Фактично Нікосійська конвенція стане юридичним інструментом для притягнення агресора до відповідальності за відповідні злочини та повернення викрадених культурних пам'яток до України. Окрім того, Україна отримає правову підставу вилучати ці пам'ятки з продажу крадіями та злочинцями і боротися з контрабандою культурних об'єктів", – зазначала заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук.

Ратифікація також була серед рекомендацій Резолюції ПАРЄ "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру".