Джамала, Ярина Чорногуз та інші. Оголосили переможниць премії Women in Arts. The Resistance

На церемонії нагородження Women in Arts. The Resistance 6 березня відзначили досягнення жінок у сфері культури та мистецтва, а також їхній внесок у наближення перемоги України. Це п’ята ювілейна премія від Українського інституту та ООН Жінки в Україні.



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Гаслом премії стала фраза – “Допоки не скінчиться буря”. У ній відобразили головну ідею визнання опору, який проявляють українські мисткині та український народ загалом. Також від початку повномасштабного вторгнення до назви Women in Arts додають підзаголовок The Resistance.

“Тема цьогорічної премії — це Resistance, опір, який українські жінки чинять російській агресії, посилюючи жіночі голоси та закликаючи до зміни сприйняття України у світі. Я вдячний кожній з них, хто своєю невтомною працею спонукає світову спільноту до дій. Українські мисткині використовують увесь свій талант і всі доступні засоби мистецтва, щоб закликати світ до дій та підтримки України у боротьбі з російською агресією”, – прокоментував Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України та Голова Наглядової ради премії.

Сабін Фрейзер Гюнеш, Представниця ООН Жінки в Україні Пресслужба премії

Цьогоріч ведучими церемонії стали журналістка, поетка та сценаристка Олександра Гонтар і стендап-комік, волонтер Василь Байдак. На початку заходу хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять про мисткинь, які загинули внаслідок російської агресії.

“Сьогодні ми не лише захоплюємося непохитним духом українок в мистецтві, але й вшановуємо талановитих жінок, які загинули внаслідок російської агресії. Це момент великої гордості, глибокої скорботи та солідарності з українським народом”, — розповіла Сабін Фрейзер Гюнеш, Представниця ООН Жінки в Україні.

Лауреатками премії стали:

Жінки у візуальному мистецтві – художниця Катерина Бучацька

Жінки в музиці – співачка Джамала

Жінки в перформативному мистецтві – режисерка Оксана Дмітрієва

Жінки в кіно – режисерка-документалістка Аліса Коваленко

Жінки в літературі – поетка та морська піхотиниця, лауреатка "УП-100" Ярина Чорногуз

Жінки в культурному менеджменті – директорка Меморіального музею тоталітарних режимів “Територія Терору” Ольга Гончар

Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях – шеф-редакторка сайту Суспільне Культура, дослідниця українського мистецтва Катерина Яковленко

Особлива відзнака (Special mention) – ветеранка, парамедикиня, одна з лідерок громадської організації "Жіночий ветеранський рух" Катерина Приймак

Джамала на нагородженні премії Women in arts. The Resistance

Про премію Women in Arts

Women in Arts – це незалежна премія, яку у 2019 році заснували Український інститут та ООН Жінки в Україні в рамках руху солідарності за гендерну рівність HeForShe. Мета премії – привертати увагу до досягнень жінок-мисткинь та популяризувати українську культуру в країні та світі.

Серед лауреаток минулих років – Оксана Забужко, Софія Андрухович, Ірма Вітовська-Ванца, Алевтина Кахідзе, Ірина Цілик та інші.

Переможницям вручають статуетки у вигляді сплетених рук від української скульпторки Марії Куліковської. На її думку, цей силует символізує підтримку, захист та жіночу працю.

Кандидатки на Women In Arts оцінюються фахівцями від сфери культури, представниками державного сектору і незалежних інституцій. До складу ради та журі увійшли 42 особи, а детальніше про кожного з них йдеться на сайті премії.

Подію в 2024 році підтримали Уряди Швеції та Японії, а також Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй.