Перші картини з колекції Медведчука продали за 317 тисяч гривень

Перші 16 картин з колекції екснардепа-зрадника Віктора Медведчука продали на аукціоні за майже 317 тисяч гривень.

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Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

Картини Медведчука продали через систему "Прозорро. Продажі". За словами Думи, найдорожче вдалося продати картину закарпатського художника Адальберта Мартона "Сільський пейзаж з річкою на фоні гір" – його придбали за 76 тисяч гривень.

Голова АРМА додала, що починаючи з 13 листопада кожного дня буде виставлятися на продаж певна кількість картин. У четвер, 14 листопада, планують продати ще 19 творів. Загалом на продаж очікують 120 картин.

"Всі кошти з продажу колекції Медведчука будуть направлені на економіку та закупівлю військових облігацій, тобто, на пряму підтримку обороноздатності держави. Справедливо, коли незаконно набуте майно зрадників і колаборантів працює на державу", – зазначила Дума.

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Крім того, в АРМА нагадали, що 149 із 285 арештованих картин з колекції Медведчука експерти Національного художнього музею визнали культурною спадщиною України. Ці твори планували передати до українських музеїв, однак депутати не підтримали відповідний законопроєкт № 11280-1.

Про колекцію Медведчука

Восени 2022 року правоохоронці вилучили з будинку Медведчука в Пущі-Водиці колекцію із 316 предметів мистецтва.

Тоді видання "Слідство.Інфо" публікувало документ з переліком вилученого, а також знімки картин, які мали б висіти вдома у Медведчука та Оксани Марченко. Серед портретів кума Путіна та його дружини сумнівної цінності серед арештованих предметів мистецтва були справді цінні речі. Приміром, три роботи художника Івана Айвазовського. Також у колекції Медведчука – роботи українського живописця Володимира Орловського, російського імпресіоніста Костянтина Коровіна, українського художника-реаліста ХІХ століття Костянтина Крижицького.

Велику частину колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи – це роботи Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтеса. На даний момент роботи тимчасово зберігає Національний художній музей України.

Вартість ідентифікованих експертами картин з колекції Медведчука може сягати 700 тисяч доларів.

У квітні 2024 року Національне агентство з розшуку та менеджменті активів повідомило про підготовку до продажу картин з колекції Медведчука. Тоді очільниця агентства Олена Дума розповіла, що співробітники агентства провели повторний огляд колекції картин і реалізацією займеться конкурсна комісія.

Але у відповідь на повідомлення АРМА українські мистецтвознавці, арт-куратори та фахівці почали публічно висловлювати сумніви в доцільності такого розпродажу. Вони зазначали, що серед картин є твори музейного значення. Тож в умовах війни доцільніше було б не продавати їх, а зберегти у державній власності.

У травні цього року експерти-мистецтвознавці оглянули 285 картин з колекції Медведчука й виявили, що 112 з них мають культурну та історичну цінність. Тоді АРМА заявляло, що їх планують передати на зберігання до Національного художнього музею України.

Наприкінці жовтня АРМА отримало незалежну оцінку 136 картин. Експерти оцінили їх в майже 4 млн грн. Однією з найдешевших картин визнали портрет Медведчука – його вартість приблизно 5,2 тис грн.

Серед найдорожчих робіт: