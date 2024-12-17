Різдвяна Скруджоманія. У Рівному відбувся театральний фестиваль одного твору Чарлза Дікенса

У Рівному вперше відбувся Міжнародний благодійний Різдвяний театральний фестиваль "Scrooge FEST". В його основі – бум на театральні постановки "Різдвяної пісні" Чарлза Дікенса в Україні і мудра філософія цього твору, яка набула актуальності в країні, яку намагаються позбавити Різдва, духів майбутнього, надії і своєї власної різдвяної пісні.

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Ідея "Scrooge FESTу" народилася рік тому, у день прем’єри вистави "Скрудж. Різдвяна історія" Рівненського драматичного театру. Виявилось, що того сезону цим класичним твором зацікавились й інші українські театри.

Театральний блогер Сергій Винниченко, охопивши досвідченим оком маркетолога наявну концентрацію Скруджів в одному часопросторі, зрозумів, що це тягне на цілий фест. Запаливши цією ідеєю генерального директора і художнього керівника Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимира Петріва, – вони з командою театру взялися за справу.

Ідеологи фесту Володимир Петрів та Сергій Винниченко

Так, на фестивалі з’явилися два народні колективи з різних частин України – Калуша і Болграду, Дніпровський театр "ДРАМІКОМ", німецький "Аffetto" з міста Ессен, а ще дискусії,, лекції, спільноперегляди, творчі зустрічі, ціла різдвяна "інфраструктура", понад 30 партнерів і… новий статус Рівного, як різдвяно-театральної столиці.

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Відкрили ж фестиваль власною постановкою "Скрудж. Різдвяна історія", яка минулого року побила усі глядацькі рекорди (40 аншлагів). Цей міжнародний проєкт для сімейного перегляду спільно створили сім польських та українських художників і два режисери – Генрік Адамек з Польщі та Володимир Петрів, Україна. Грають у ній практично вся трупа театру, балет, і… рівненські діти.

Вистава "Скрудж. Різдвяна історія"

Між тим, ідея фестивалю однієї п’єси – не нова, народилася вона ще в голові чудового театрального витівника і режисера Сергія Проскурні. Колись його Фестивалі однієї п’єси – "Одержима" Лесі Українки (1994) та "Чекаючи на Годо" Семуеля Беккета (1995) – спричинили чималий театральний бум. Проте, доволі тривалий період цією ідеєю чомусь так масштабно більше ніхто не користувався, але настав час і з’явився привід.

Феномен Різдва і "Різдвяної пісні у прозі" Чарльза Дікенса були досліджені на фестивалі з усіх боків. Наприклад, з лекцій літературознавці Дар’ї Москвітіної із Запоріжжя публіка дізналася не тільки про Різдво як міф, сюжет, бренд, культ, але й про Дікенса як Людину, яка створила Різдво.

Сергій Винниченко просвітив щодо сценічних втілень "Різдвяної пісні" в Україні та світі. Паралельно поговорили про театральне блогерство та особливості театрального продюсування. А приводом для творчої зустрічі з актором театру та кіно Олексієм Богдановичем став запис ним радіоверсії "Різдвяної пісні у прозі" на Радіо Культура.

Олексій Богданович і Анна Шерман

Дух же самого Дікенса дослідили художник-оформлювач Анатолій Штенько, автор дизайну "Scrooge FESTу" і Олексій Огонь, головний декоратор різдвяного містечка навколо театру.

Дім став головним символом Рівненського Скруджа. Це величезна декорація з 80-ма будиночками і вельми театральний – Циліндр як основа. Так фестивалю і місту надані чарівної неповторності, яка відтепер відрізнятиме Дух Різдва Рівного: циліндри перетворилися на ліхтарики у фасадній колонаді театру, велетенські вогнища біля театру, де грілися чи то рівняни, чи то персонажі дікенсівської історії, тендітні й смачні тістечка, подарункові кошики для учасників фесту і пряники…

Циліндри-вогнища і німецькі гості

Це поєднання суто англійського і щемкого українського дало ефект тепла і привабливості. Гасло фестивалю подарувало лібрето мюзиклу дніпровського ДРАМІКОМу: "Настрій – во! Погода – во! Всі святкуємо – Різдво!".

Бичок Щедрик Скрудж

Один з них – театральна студія "ОнгЪл" ("Кут" з болгарської) з Болграду, – подолала 1000 км і зіграти дотепну виставу з дивовижно первісним поглядом на театр як такий. І якщо у перші миті цього своєрідного гротескного коміксу це трохи напружило, то згодом попустило, завдяки безпосередній щирості юних і навпаки зовсім дорослих акторів. Грали гарною українською. Мовою, що для цієї частини України, навіть зараз абсолютно не норма. Виявилося, що більшість своїх вистав "ОнгЪл" грає мовами тих національностей, що живуть поруч: болгарською, гагаузькою, албанською.

Така велика подорож на великий український фестиваль заради об’єднання мистецтвом театру – справжня модель стосунків всередині європейської країни, принципи культурного співіснування яких ми сповна пізнали тільки через повномасштабну війну.

Театральна студія "ОнгЪл"

Ще один колектив, калуський народний театр молоді "Silentium", спеціально для участі у фестивалі оновив торішню прем’єру "Різдвяної пісні з привидами" Чарльза Діккенса у постановці режисера Дмитра Карачуна. Для цих 18 акторів поїздка на фестиваль також важлива, адже тамтешні театральні колективи мало куди виїжджають.

Калуський народний театр молоді Silentium

Цього вечора перед публікою постав справжній англійський трилер з ретельно вибудуваним таємничим та містичним колоритом: дивакуватою лялькою, Духом-ковдрою, Духом-атлетом, театром тіней, статистами-функціями, зловісною фонограмою з голосом Скруджа, що у фіналі дійства ефектно перетворилися на життєствердний апофеоз добра.

Вероніка Марун

Моновиставу театру Affetto з німецького Ессена на рівненській сцені представила актриса Вероніка Марун, яка теж відновила її спеціально до "Scrooge FESTу". Це був ще один погляд на культову історію і спроба продемонструвати, що її можна розіграти моно. Попри те. що вистава не справила цілісного враження, перетворившись, по суті на радіотеатр з титрами, тут важливішим став меседж підтримки і сміливості німецьких колег.

Театр Affetto

Закривали фест драйвовим мюзиклом ДРАМІКОМУ "Скрудж та різдвяне диво", означивши ще один жанр, крізь який можна інтерпретувати дікенсівську історію про духів Різдва: людську совість можна розбудити саме у цей час. Режисери Сергій Мазаний і Олександр Глумов заради яскравого видовища закликали на допомогу усі наявні спецефекти: магію перетворення, яскраві костюми і декорації, авторську музику Андрія Карачуна і безкінечний політ фантазії.

Закриття фесту з ДРАМІКОМ

Звісно, історія українських Скруджів почалася не сьогодні. Слід згадати, приміром, одну давнішу постановку. Коли режисерка, перформерка, драматургиня Олена Апчел прийшла на посаду головної режисерки у Львівський драматичний театр імені Лесі Українки. Тоді у 2017-у прем’єрою "Різдвяної історії" у її сценічній версії і постановці рятували відсутній бюджет театру і повертали до нього глядача.

Під час "Scrooge FESTу" планували показати відеоверсію цієї вистави, але ж… "Скрудж пішов на війну": сьогодні Олена Апчел на фронті рятує наш Дім… Там же львівський актор Андрій Петрук, що зіграв у цій виставі свою першу велику роль. А з Оленою у межах фесту все ж відбулося відкрите інтерв’ю.

Гості з Харкова на фесті: режисер Степан Пасічник і актор Кирило Лукаш

… На відкритті фесту митрополит Рівненський і Острозький, голова Капеланської Місії Православної Церкви України Іларіон, розповідаючи про значення Різдва та зв’язок між церквою і театром, зауважив: "ворог хоче нас загнати у підвали, але якщо ми будемо сидіти в підвалі, ми не побачимо перемоги". Рівненський "Scrooge FEST" запевнив, що ми її обов’язково побачимо, як і прихід Різдва.