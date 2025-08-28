Петиція про обмеження друку і продажу російськомовних книжок набрала необхідні голоси

Петиція про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Про це стало відомо на сайті Кабінету міністрів.

Рівно за місяць з моменту публікації документ набрав 25 529 підписів. Тепер його має розглянути уряд та підготувати відповідь.

"Дана петиція є закликом до поширення національної ідеї та захисту від культурної експансії з боку російської федерації. У зв’язку з агресією російської федерації проти України, масовою інформаційною та культурною експансією держави-агресора, звертаюся до Кабінету міністрів України з проханням Ініціювати внесення наступних змін до чинного законодавства", - йдеться в описі.

Автор петиції пропонує внести зміни до законодавства, зокрема:

обмежити друковані та електронні видання російською мовою, не більше ніж 0,01% від загального накладу;

заборонити поширення російськомовних видань на території України й за кордоном(як представників України);

заборонити видавати та перевидавати твори російських авторів, а також країн-союзників держави-агресора російською мовою;

ввести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу та посилити контроль за діяльністю видавництв і друкарень;

запровадити експертну перевірку книжкової продукції на наявність пропаганди та проросійських поглядів автора;

зобов'язати видавництва та друкарні звітувати в публічному просторі про надруковані матеріали, щоб простежити чи не порушуються норми Законодавства України.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала петицію. Вона наголосила, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці, але заборона розповсюдження буде порушувати Конституцію України.

Також вона висловилася щодо обмеження ввезення книжок, запропоновані автором петиції - не більше одиниці на особу. Івановська сказала, що не вважає, що держава має заходити настільки глибоко в особистий простір людини.