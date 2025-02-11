Під картиною Пікассо виявили прихований портрет жінки

Під картиною іспанського художника Пабло Пікассо "Портрет Матеу Фернандеса де Сото" (1901) дослідники виявили портрет невідомої жінки.

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Знахідку виявили співробітники Інституту Курто (Лондон) за допомогою інфрачервоної камери та рентгенівського сканування, повідомляє ArtNews.

Вони вивчали зображення іспанського скульптора, який товаришував з Пікассо. Це відома робота художника, на якій він зобразив свого товариша, самогубство якого занурило його у відчай.

Пабло Пікассо "Портрет Матеу Фернандеса де Сото" (1901) Courtauld Institute of Art

Під портретом де Сото дослідники побачили приховане зображення жінки, яке, ймовірно, було намальоване за кілька місяців до того, як Пікассо взявся до створення нині відомої картини.

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Волосся зображеної жінки закручене у зачіску шиньйон, яку в ті часи полюбляли парижанки. Вона схожа на героїнь кількох портретів, які Пікассо створив того ж року – "Любителька абсенту" та "Жінка зі схрещеними руками".

Заступник директора галереї Курто Барнабі Райт зазначив, що експерти підозрювали, що під портретом де Сото ховається інша картина, зважаючи на сліди та текстуру фарби.

"Тепер ми знаємо, що це фігура жінки. Ви навіть можете почати розрізняти її обриси, просто дивлячись на картину неозброєним оком", – сказав він.

Портрет під інфрачервоним світлом Courtauld Institute of Art

В Інституті Курто висловили сподівання, що нові дослідження картини можуть розкрити більше інформації про зображену жінку. Втім, впевненості, що її особистість буде встановлена, немає.

"Портрет Матеу Фернандеса де Сото" експонуватиметься в галереї Courtauld у Лондоні з 14 лютого до 26 травня.