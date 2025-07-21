Археологи знайшли залишки італійської фортеці під пам'ятником Дюку в Одесі

В Одесі на Приморському бульварі біля пам’ятника герцогу де Рішельє знайшли археологічні матеріали генуезького походження XIV століття. Про це пише державна інформаційна агенція "Укрінформ" з посиланням на допис у Facebook ректора Південноукраїнського національного педуніверситету Андрія Красножона.

У дописі він зазначив, що "археологічна експедиція на Приморському бульварі в Одесі завершена. Надзвичайно вдалий за результативністю сезон".

Розкопки тривали лише три тижні. Їх провадили студенти Південноукраїнського педуніверситету та співробітники Інституту археології Академії наук.

"Укрінформ" повідомив, що виявлені у результаті розкопок матеріали свідчать, що на цій території спочатку був культурний шар італійської фортеці, яка називалась Джинестра. А згодом – османська фортеця Хаджибей. Рештки фортифікацій того часу були виявлені біля фунікулера.

Фото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі Ніна Ляшонок, Укрінформ

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У своєму дописі ректор Педуніверситету подякував меру Одеси Геннадію Труханову, нардепу фракції "Європейська солідарність" Олексію Гончаренку та іншим за сприяння експедиції. Більш детально про результати розкопок Андрій Красножон обіцяє повідомити згодом.

У коментарі під дописом директор департаменту культури Одеської міськради Іван Ліптуга зазначив, що це велика подія для міста, для країни, для історії.

"Тепер це стане одним з атрибутів універсальної цінності обʼєкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО!", – додав Ліптуга.

Як раніше повідомляв Укрінформ, розкопки поновили 30 червня 2025 року. Тоді Красножон заявив: "Зараз ми точно знаємо, що буквально знаходиться під Дюком. Під ним знаходяться культурні нашарування 2500-літньої давнини. Це залишки давньогрецької колонії Гавань Істріан. Вона була створена у VI століття до нашої ери. І проіснувала років 300–400".

За словами ректора Педуніверситету, ще у 2021 році георадарні дослідження виявили на Приморському бульварі аномалію, не пов'язану з сучасними комунікаціями. Повторні дослідження, які фахівці провели навесні 2025 року, її підтвердили. Красножон впевнений, що тут стояла кам’яна фортеця Хаджибей.

Раніше на території напівциркульної площі Одеси, на якій розташовано пам'ятник Дюку, розкопки не велися.

Італійська морська республіка з центром в Генуї існувала у 1005-1797 роках. Мала розгалужену мережу поселень і торгових представництв по Середземномор'ю, Чорномор'ю й європейському узбережжю Атлантики. Керувалася купцями, що створили морську олігархічну республіку. До середини XV століття розбагатіла на работоргівлі в Чорноморському регіоні; активно вивозила рабів до Єгипту та Західної Європи.