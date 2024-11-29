Підприємець, що купив скандальну інсталяцію з бананом за 6 млн доларів, з'їв його

Китайський підприємець, керівник блокчейн-мережі Tron Джастін Сан, який нещодавно купив на аукціоні Sotheby's за 6,2 млн доларів інсталяцію Мауріціо Каттелана під назвою "Комік", з'їв банан, що був частиною роботи.

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Перед тим, як з'їсти банан з роботи Каттелана, Сан виголосив промову про концептуальне мистецтво і криптовалюту перед десятками журналістів і відомих людей в одному з найдорожчих готелів Гонконгу, повідомляє Agence France Presse.

"Він набагато кращий за інші банани", — сказав Сан, з'ївши банан за 6 млн доларів Justin Chin/Bloomberg via Getty Images

"Він набагато кращий за інші банани, – сказав Сан, відкусивши перший шматочок. – Він справді дуже смачний".

Перед тим, як з'їсти банан, Сан виголосив промову про концептуальне мистецтво і криптовалюту Justin Chin/Bloomberg via Getty Images

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Justin Sun eats the banana taped to the wall that he bought for $6.2 million. 👀pic.twitter.com/Rq3fXf0DaE — Crypto Crib (@Crypto_Crib_) November 29, 2024

Джастін Сан — китайський криптопідприємець і колекціонер творів мистецтва. Минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США висунула йому звинувачення в продажу незареєстрованих цінних паперів. Розгляд справи триває.

Мауріціо Каттелан – італійський митець, відомий своїми гіперреалістичними скульптурами та інсталяціями. Через сатиричний підхід до творення робіт його називають жартівником світу мистецтва.

Його інсталяцію "Комік" вперше представили публіці у 2019 році. Тоді він одразу став сенсацією та спровокував дискусії про те, чим усе-таки є мистецтво.

Двічі банан, що був частиною інсталяції, з'їдали відвідувачі виставки. Вперше це сталося у 2019 році – тоді художник-перформансист зняв банан зі стіни після того, як робота була продана за 120 тис. доларів на ярмарку Art Basel в Майамі.

Вдруге, у 2023 році, південнокорейський студент-художник пригостився бананом у сеульському Музеї мистецтв Ліум. Музей оперативно замінив банан в інсталяції.