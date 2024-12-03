Мінкультури за три роки так і не створило комісію для боротьби з піратськими книжками

При Міністерстві культури та інформаційної політики (переформоване у Міністерство культури на стратегічних комунікацій 06.09.2024) за три роки не запрацювала міжвідомча робоча група для боротьби з торгівлею контрафактними книжками в інтернеті. Її мали запровадити у 2021 році.

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Інформацію, станом на 7 листопада 2024 року, надало МКСК на запит "Читомо".

Як зазначає видання, робочу групу мав очолити тодішній заступник міністра Тарас Шевченко, а до складу увійти представники громадських організацій, Держкомтелерадіо, Міністерства внутрішніх справ, Кіберполіції, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, суб’єктів електронної комерції.

Мінкульт наголосив, що зараз за контроль ввезеня видавничої продукції в Україну, розробку критеріїв її оцінки та ведення реєстрів відповідає Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Він штрафує та вилучає з обігу "піратські видання".

Також протидіють поширенню контрафактної літератури Український інститут книги (УІК) та Український офіс інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс).

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МКСК ж "формує і реалізує державну політику у сфері медіа, інформації та видавництва", а також регулює та визначає її напрями розвитку.

"Піратська література" в Україні

Хоча робоча група боротьби із контрафактом не запрацювала, перша її нарада відбулася у червні 2021 року.

"Під час наради йшлося, що відповідальність за розміщення легального і якісного товару українські інтернет-платформи покладають на продавця. Самі ж маркетплейси визнають за собою обов’язок лише на скарги власників авторського права. Книговидавці зазначили, що зазвичай звернення щодо порушень авторського права маркетплейси залишають без розгляду", - повідомляло тоді "Читомо".

З того часу досі існують проблеми контрафакту. В авторській колонці на УП.Культура директорка видавництва Vivat Юлія Орлова наголошувала, що "проблемою книжкового ринку в Україні є піратство. Закони, які йому протидіють, існують, але штрафи, передбачені цим законом, дозволять піратам сплачувати штрафи і "працювати" далі".

В Україні діє стаття 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права", відповідно до якої піратство карається штрафом від 850 до 5100 грн, виправними роботами та позбавленням волі на строк до двох років.

"Але, на жаль, навіть покарання у вигляді – це рідкість, про позбавлення волі годі й говорити", - говорила видавчиня.

Восени 2024 року видавництво "КСД" стверджувало, що книгорозповсюджувачі почали продаж контрафакту видання "33 стратегії війни", хоча права на цю книжку належать їхньому видавництву. Тоді найбільші книгарні та мережі припинили продаж череж суспільний розголос і комунікацію з "КСД".