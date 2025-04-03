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Письменниця Олена Пшенична отримала премію Олеся Гончара

Анастасія Большакова — 3 квітня, 13:22
Письменниця Олена Пшенична отримала премію Олеся Гончара
Дебютний роман Олени Пшеничної "Там, де заходить сонце"
Лабораторія

Письменниця Олена Пшенична стала лавреаткою премії імені Олеся Гончара за роман "Там, де заходить сонце".

Ім'я переможниці оголосило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти у день народження Гончара, 3 квітня.

"Там, де заходить сонце" – роман про Будинок літніх людей. головній героїні Вірі 72 роки, й вона опиняється там через те, що її син займається волонтерством на війні. Книга розкриває тему старості в українському суспільстві та самого процесу прийняття старіння.

"Там, де заходить сонце" Олени Пшеничної – таки сміливий текст. Сміливий не лише тому, що чи не вперше українською написали роман, заселений переважно літніми людьми, а значить – роман із вкрай незвичною поки оптикою та набором питань, які зазвичай не беруться озвучувати", – писала про роман книжкова оглядачка УП.Культура Аріна Кравченко.

Минулоріч книгу "Там, де заходить сонце" відзначили в Українському ПЕН, додавши видання у перелік найкращих книжок 2024 року. Опублікувало книгу видавництво "Лабораторія".

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Цьогоріч переможця обирали серед 36 авторів та авторок. Також члени комітету премії відзначили вартими уваги твори декого з кандидатів:

  • Башинський Сергій – книга "Українська Церква: заборонена історія"
  • Нестерович Юліана – роман "Казка про Червоного Змія"
  • Паплаускайте Марія – збірка оповідань "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці"
  • Розуменко Валентина – збірка оповідань "Лютий рік незламності"

Премію імені Олеся Гончара присуджують щорічно за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

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