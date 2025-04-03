Письменниця Олена Пшенична отримала премію Олеся Гончара

Письменниця Олена Пшенична стала лавреаткою премії імені Олеся Гончара за роман "Там, де заходить сонце".

Ім'я переможниці оголосило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти у день народження Гончара, 3 квітня.

"Там, де заходить сонце" – роман про Будинок літніх людей. головній героїні Вірі 72 роки, й вона опиняється там через те, що її син займається волонтерством на війні. Книга розкриває тему старості в українському суспільстві та самого процесу прийняття старіння.

"Там, де заходить сонце" Олени Пшеничної – таки сміливий текст. Сміливий не лише тому, що чи не вперше українською написали роман, заселений переважно літніми людьми, а значить – роман із вкрай незвичною поки оптикою та набором питань, які зазвичай не беруться озвучувати", – писала про роман книжкова оглядачка УП.Культура Аріна Кравченко.

Минулоріч книгу "Там, де заходить сонце" відзначили в Українському ПЕН, додавши видання у перелік найкращих книжок 2024 року. Опублікувало книгу видавництво "Лабораторія".

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Цьогоріч переможця обирали серед 36 авторів та авторок. Також члени комітету премії відзначили вартими уваги твори декого з кандидатів:

Башинський Сергій – книга "Українська Церква: заборонена історія"

Нестерович Юліана – роман "Казка про Червоного Змія"

Паплаускайте Марія – збірка оповідань "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці"

Розуменко Валентина – збірка оповідань "Лютий рік незламності"

Премію імені Олеся Гончара присуджують щорічно за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

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