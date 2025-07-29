Письменниця українського походження увійшла в лонгліст Букерівської премії

У вівторок, 29 липня, одна з найвпливовіших літературних нагород світу – Букерівська премія – оголосила довгий список номінантів. До переліку традиційно увійшли 13 авторів, серед них канадська письменниця українського походження Марія Рева.

Про це повідомляють на сайті премії.

"Endling не мав би бути смішним, але він дуже смішний... Структурно дикий і грайливий, Endling водночас зворушливий і гнівний. Він досліджує колоніалізм, старий і новий, роль жінки, ідентичність, владу і безсилля, а також саму природу художньої літератури. Марія Рева також розповідає захоплюючу, унікальну історію; шок полягає в тому, що це її перший роман. Це книга про сучасний світ і про трьох незабутніх жінок – Єву, Настю та Соломію, які подорожують разом у пересувній лабораторії. У кінцівці, до речі, равлик", – описують книгу Реви журі.

У дебютному романі Endling (з англ. – "Останній представник виду") розповідає про науковицю Єву, яка мандрує Україною в пошуках рідкісних равликів. Події відбуваються у 2022 році, саме напередодні повномасштабного вторгнення. Паралельно жінка працює у сфері романтичного туризму й зустрічається з чоловіками для фінансування своєї наукової діяльності.

"Так починається подорож довжиною в життя через країну на межі війни: три розлючені жінки, вантажівка викрадених холостяків і Лівша, останній у своєму роді равлик, який має останній шанс увічнити свій вид", – йдеться в анотації.

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Лонгліст Букерівської премії 2025

Форми кохання / Love Forms, Клер Адам

Південь / The South, Таш Оув

Універсальність / Universality, Наташа Браун

Один човен / One Boat, Джонатан Баклі

Ліхтарик / Flashlight, Сьюзен Чой

Самотність Соні та Санні / Кіран Десаї

Прослуховування / Кеті Кітамура

Решта нашого життя / The Rest of Our Lives, Бенджамін Марковіц

Земля взимку / The Land in Winter, Ендрю Міллера

Ендлінг / Endling, Марія Рева

Плоть / Flesh, Девід Салай

Морський скребок / Seascraper, Бенджамін Вуд

Неправильна інтерпретація / Misinterpretation, Ледія Джога

Про Букерівську премію

Букерівська премія (The Man Booker Prize) – це одна з найпрестижніших літературних премій. Вперше її вручили у 1969 році – премію тоді отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти".

Спочатку її присуджували авторові, який проживає в одній з країн Великої Британії за роман, написаний англійською. Однак починаючи з 2014 року на неї можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Британії.

У різні роки її переможцями ставали такі відомі письменники як Айріс Мердок, Салман Рушді, Джон Кутзее, Кінгслі Еміс, Ієн Мак'юен тощо. П'ять лауреатів Букерівської премії – Вільям Ґолдінґ, Надін Гордімер, Від'ядхар Сураджпрасад Найпол, Джон Кутзее і Ішіґуро Кадзуо – пізніше отримували Нобелівську премію з літератури.

У 2023 році лауреатом Букера за 2023 рік став 46-річний ірландський письменник Пол Лінч. Його відзначити за роман "Пісня пророка". Це пʼята книга ірландського письменника. Дія в романі Лінча відбувається в альтернативному Дубліні, що керується тоталітарним урядом. За сюжетом, таємна поліція забирає чоловіка мікробіолога Айліш Стак, високопосадовця Спілки вчителів Ірландії. Він безслідно зникає, як сотні ірландців.