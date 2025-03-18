"Викорінити культуру насилля". На протесті біля Молодого театру вимагали захистити акторів від харасменту

18 березня у Києві відбулася велелюдна акція протесту. Під стінами столичного Молодого театру зібрались сотні акторів, режисерів та працівників сцени з різних театрів і міст з вимогою розірвати контракт з директором-художнім керівником Андрієм Білоусом. Студенти Театрального університету і працівники театру звинувачують його у домаганнях і харасменті. Попри це він і далі керує театром.

Як розгортались події, куди рушили протестувальники і якої мети досягли – відповіді в репортажі УП.Культура.

Зранку, невдовзі по завершенні повітряної тривоги на столичній вулиці Прорізній збираються десятки людей. Вони гуртуються на сходах Молодого театру і довкола. В багатьох у руках плакати: "Найбільший злочин – безкарність", "Геть Білоуса", "Акторки – люди, а не реквізит".

Ближче до 11 години людей збирається так багато, що деяким доводиться стояти на проїжджій частині серед припаркованих машин.

Серед натовпу чимало впізнаваних людей. Одна з них – драматургиня і режисерка Наталка Ворожбит.

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"Я боялася що сьогодні вийде менше людей. Бо на фоні тих глобальних проблем і загроз що несуться кожного дня кейс Білоуса здається дрібним і не на часі", – коментує Ворожбит свою участь у протесті. В цьому театрі була поставлена її перша п'єса. Тож до його долі вона не може залишитися байдужою:

"Якщо ми не можемо повпливати на глобальні процеси, на Трампа з Путіним, то довести до відповідальності за злочини худрука театру нам точно по силах. А велика перемога складається з багатьох маленьких. Людей прийшло багато і думаю прийдуть ще, якщо знадобиться. Хочу, щоб назва Молодого театру співпадала з його сутністю. Зараз це протилежно".

У Києві під стінами Молодого театру пройшла друга акція з вимогою звільнити звинуваченого у домаганнях Андрія Білоуса Ольга Дятел

Серед протестувальників – не лише кияни. Біля Молодого театру зустрічаємо співзасновницю і режисерку харківського незалежного театру "Нафта" Ніну Хижну. Її мотивація участі в протесті дещо інакша – вона вважає, що культура насилля ще вкорінена вкорінена у суспільстві і яскраво проявлена у всій театральній сфері:

"Мені соромно, що в той момент, коли наші захисники та захисниці виборюють для нас країну з верховенством закону та прав людини, ми всередині країни продовжуємо толерувати насилля та культуру замовчування. Так не має бути. Винні мають бути покарані, а винним та відповідальним завжди є саме насильник, а не жертва.

Білоус має бути покараний та звільнений з посади. Так само як і всі ті майстри та режисери, що дозволяють собі перевищувати межі своїх повноважень та підтримують життя радянський, ієрархічних, патріархальних, сексистських та насильницьких канонів в наших театрах та навчальних закладах", – прокоментувала Хижна.

Протест відбувається черз 5 днів після рішення Київської мерії повернути Андрія Білоуса до театру. Його відсторонили на кілька тижнів на час роботи спеціально організованої комісії. Та попри те, що один з висновків комісії - розірвати контракт з Білоусом, його повернули у театр. 46 працівниць і працівників, які засвідчили зловживання свого керівника, тепер вимушені знову працювати поруч з ним.

На акцію зібрались сотні акторів, режисерів та працівників сцени з різних театрів і міст Ольга Дятел

Департаменту культури Київської міськради Сергій Анжияк на зустрічі з колективом Театру заявив, що правових підстав і далі тримати Білоуса відстороненим чи звільнити його немає.

Щоб відсторонити або звільнити Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру необхідна постанова від слідчого судді. Саме так прокоментували в Департаменті культури ситуацію щодо повернення Андрія Білоуса до театру ввечері 17 березня.

Протестувальники ж дотримуються іншої думки. Учасники наголошують, що поновлення Андрія Білоуса на посаді директора-художнього керівника Молодого театру несе пряму загрозу потерпілим. І Сергій Анжияк своєю бездіяльністю теж причетний до цієї загрози.

Учасниця акції "Молодий без Білоуса" Вета Прозоровська/Театральна халепа!

До протесту підготували і роз’яснення адвоката, члена Національної асоціації адвокатів Валентина Рижака. Він пише, що Білоус може бути звільнений на підставі пункту "втрата довіри роботодавця" з трудового контракту:

"Для втрати довіри не є обов’язковою наявність прямої матеріальної шкоди. Достатньо загрози шкоди чи негативних репутаційних наслідків для роботодавця... судова практика не вимагає, щоб винні дії були напряму пов’язані з розпорядженням ввіреними цінностями".

Окрім роз'яснень адвоката, протестувальники підготували і лист-звернення до мера Києва Віталія Кличка. Тож, велелюдна колонна рушає до сусіднього кварталу на Хрещатик - під будівлю КМДА.

"Ми наполягаємо на тому, що повернення Білоуса на посаду не лише ігнорує права постраждалих, але й суперечить базовим принципам етики, безпеки працівників та належного управління закладом культури. Відтак, ми вимагаємо негайного розгляду питання про розірвання контракту з Білоусом з боку департаменту культури КМДА, оскільки його подальше перебування на посаді є неприйнятним і підриває довіру до управлінських рішень КМДА", – написано в листі протестувальників до Кличка.

У цьому листі учасники акції зауважують, що Комісія визначила, що в театрі відсутні ефективні механізми запобігання дискримінації, сексуальних домагань та інших форм зловживань владою. За місяць перевірки було зібрано численні свідчення працівників, які підтверджують "факти аморальної та непрофесійної поведінки Білоуса, що створювало атмосферу страху, психологічного тиску та токсичності у колективі".

Потім учасники акції пішли до будівлі КМДА Вікторія Котенок / Facebook

Врешті до учасників мітингу під стінами КМДА вийшов директор департаменту культури Сергій Анжияк. В спілкування з протестувальниками він кілька разів повторив, що не може нічого зробити, адже не може звільнити Білоуса безпідставно.

"Департамент не є адвокатом Білоуса. Департамент діяв у рамках чинного законодавства. Як тільки Департамент отримає будь-які документи, які засвідчують порушення ним хоч однієї норми закону – розірвання контракту буде неодмінно", – сказав Анжияк.

Протестувальники акцій "Молодий без Білоуса" під стінами КМДА. Слова гасла на плакаті цитують українського режисера Леся Курбаса. Вета Прозоровська/Театральна халепа!

На питання, як захистити працівників театру від тиску Білоуса, директор департаменту культури сказав: "Який тиск? Факт повернення його?" І додав, що не може нічого зробити, сподівається лише на правоохоронні органи:

"Мені не зрозуміло, чому питання так довго тягнеться. Було б абсолютно логчіно якби правоохоронні органи застосували всі свої потужності, застосували поліграф до обох сторін, щоб було зрозуміло, до чого все відбувається", – додав Анжияк.

Протестувальники біля КМДА на Хрещатику Вета Прозоровська/Театральна халепа!

"Якщо у КМДА немає достатньо правових підстав захистити акторів театрів від насилля, чи не варто ініціювати зміни законодавства?". Таке питання прозвучало від однієї з протестувальниць. На що і тут чиновник зауважив, що це задача Міністерства культури – ініціювати такі зміни.

Він отримав від протестувальників і лист до мера Києва, і пояснення адвоката. І запросив найбільш активних учасників на зустріч із Комісією 20 березня.

Як підсумувала акцію одна з учасниць ініціативної групи, театральна продюсерка Ольга Дятел, без подальшого впливу на політиків, без змін законодавства ситуація з пануванням корпоративної культури насилля не зміниться:

"Ми зараз знаходимось в ситуації, коли велика частина колективу театру заявляє про насилля з боку директора. А КМДА каже, що немає законодавчих важелів, щоб усунути людину. Іншими словами, поточне законодавство не дозволяє забезпечити право на повагу до гідності, яке обіцяє конституція та право на безпечне середовище на робочому місці, яке обіцяє трудовий кодекс.

Ще іншими словами, поточне законодавче поле, обумовлює ситуацію, коли насилля та харасмент є прийнятними. І це питання не лише конкретного театру, але й інших установ, в яких можуть траплятися або вже трапились аналогічні випадки. Ми маємо змінити законодавство, яке наражає людей на небезпеку".