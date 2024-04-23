ШІ та кадри українських бомбардувань. Польський режисер випустить фільм про Путіна
В однойменній стрічці "Путін" польський режисер Патрик Вега використав штучний інтелект, щоб відтворити постать російського лідера та зобразити "найінтимніші моменти його життя". Фільм вийде у світовий прокат 26 вересня та буде представлений у 35 країнах, повідомляє The Guardian.
"Путін" – це не просто фільм. Це відповідь на глобальне прагнення зрозуміти мотиви та дії однієї з найбільш суперечливих фігур у сучасній політиці. Місія моєї стрічки – надати глядачам "інструкцію з експлуатації" Путіна, щоб зменшити страх і невпевненість, які домінують у сучасному світі", – розповів режисер.
Патрик Вега, також відомий як Бесаліл, в іронічному фільмі зображує детальний аналіз життя та психіки Володимира Путіна за останні 60 років і показує їх в "ультрареалістичних деталях". У трейлері можна побачити кадри, на яких Путін у брудному підгузку займається бойовими мистецтвами і протистоїть Борису Єльцину.
Крім того, Бесаліл додав відеовирізки, зняті українськими кінематографістами під час повномасштабного російського вторгнення. Серед них кадри бомбардувань та обстрілів прифронтових міст, робота військових-артилеристів та пілотів.
Як зазначив режисер, для створення фільму команда створила власну технологію штучного інтелекту:
"Запросити Путіна в студію для зйомок 20 000 кадрів не було можливим, а архівні матеріали, доступні в Інтернеті, не дозволяли підготувати модель deep-фейку з високою роздільною здатністю, придатну для використання в кінематографі. В результаті, після майже двох років розробки, ми створили нашу новаторську технологію на основі штучного інтелекту, що дозволила нам створити кінематографічного персонажа, не покладаючись на реальну людську модель".
Стрічка була вперше анонсована у травні 2022 року. Як зазначає американське медіа Military.com, оригінальний сценарій спочатку мав назву "Злодій в законі", що відсилає до російського мафіозного терміна.
Хто такий Патрик Вега
Патрик Вега або Бесаліл – польський режисер, який створює переважно гангстерські фільми. За свої твори він заробив понад 100 мільйонів доларів у польському прокаті, тим самим став одним з найуспішніших кінематографістів країни.
Серед відомих його стрічок – "Пітбуль", "Мафіозі" та "Ботокс". Новий фільм "Путін" стане його англомовним дебютом.