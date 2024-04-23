ШІ та кадри українських бомбардувань. Польський режисер випустить фільм про Путіна

В однойменній стрічці "Путін" польський режисер Патрик Вега використав штучний інтелект, щоб відтворити постать російського лідера та зобразити "найінтимніші моменти його життя". Фільм вийде у світовий прокат 26 вересня та буде представлений у 35 країнах, повідомляє The Guardian.

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"Путін" – це не просто фільм. Це відповідь на глобальне прагнення зрозуміти мотиви та дії однієї з найбільш суперечливих фігур у сучасній політиці. Місія моєї стрічки – надати глядачам "інструкцію з експлуатації" Путіна, щоб зменшити страх і невпевненість, які домінують у сучасному світі", – розповів режисер.

Патрик Вега, також відомий як Бесаліл, в іронічному фільмі зображує детальний аналіз життя та психіки Володимира Путіна за останні 60 років і показує їх в "ультрареалістичних деталях". У трейлері можна побачити кадри, на яких Путін у брудному підгузку займається бойовими мистецтвами і протистоїть Борису Єльцину.

Крім того, Бесаліл додав відеовирізки, зняті українськими кінематографістами під час повномасштабного російського вторгнення. Серед них кадри бомбардувань та обстрілів прифронтових міст, робота військових-артилеристів та пілотів.

Як зазначив режисер, для створення фільму команда створила власну технологію штучного інтелекту:

"Запросити Путіна в студію для зйомок 20 000 кадрів не було можливим, а архівні матеріали, доступні в Інтернеті, не дозволяли підготувати модель deep-фейку з високою роздільною здатністю, придатну для використання в кінематографі. В результаті, після майже двох років розробки, ми створили нашу новаторську технологію на основі штучного інтелекту, що дозволила нам створити кінематографічного персонажа, не покладаючись на реальну людську модель".

Такий вигляд має Володимир Путін, створений з допомогою ШІ AIO Studios

Стрічка була вперше анонсована у травні 2022 року. Як зазначає американське медіа Military.com, оригінальний сценарій спочатку мав назву "Злодій в законі", що відсилає до російського мафіозного терміна.

Хто такий Патрик Вега

Патрик Вега або Бесаліл – польський режисер, який створює переважно гангстерські фільми. За свої твори він заробив понад 100 мільйонів доларів у польському прокаті, тим самим став одним з найуспішніших кінематографістів країни.

Серед відомих його стрічок – "Пітбуль", "Мафіозі" та "Ботокс". Новий фільм "Путін" стане його англомовним дебютом.