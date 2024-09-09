Помер актор театру та кіно, учасник "Джентльмен-шоу" і заслужений артист Валерій Бассель

У неділю, 8 вересня, з життя пішов заслужений артист України, актор, режисер Валерій Бассель.

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Про це повідомила пресслужба Одеського академічного театру ляльок.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов з життя Валерій Михайлович Бассель, заслужений артист України, актор, режисер, педагог, неповторна творча особистість, гуру нашого театру", - розповіли у театрі.

Актор помер на 86-му році життя. З ним також попрощалися колеги й учні.

"Валерій Бассель пішов в інші світи. Легендарна фігура театральної Одеси, він творив чудовий окремий світ - єврейський театр Басселя. Бачила там декілька вистав, коли була зовсім підлітком, на початку театрального шляху в Одесі. Я назавжди памʼятаю ту інтонацію, ту ніжність, ту фантазію, яка оживала в маленькому просторі, і тоді здавалось, що можливо все", - написала акторка Марія Хомутова.

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Валерій Бассель закінчив народився у Москві, в 1960 році закінчив Новосибірське театральне училище. Після цього працював в театрах Новосибірська, Алмати та Калінінграда, а в 1972 року переїхав до Одеси та почав працювати там.

Майже 20 років він грав на сцені Одеського російського драматичному театру імені Андрія Іванова (нині - Одеського обласного драмтеатру).

Валерій Бассель зіграв міліціонера у стрічці "Місце зустрічі змінити не можна" скриншот зі стрічки

З 1992 року почав працювати режисером місцевих телеканалів, продовжував працювати в одеських театрах. Був учасником гумористичного "Джентльмен-шоу".

Від 1995 року Бассель обіймав посаду художнього керівника та режисера-постановника театрального колективу “Суєта суєт” Товариства єврейської культури Одеси.

Актор відомий своїми ролями у фільмах і серіалах: "Місце зустрічі змінити не можна", "Чарівний голос Джельсоміно", "Трест, що лопнув", "Вогненні дороги", "Зелений фургон", "Фанат", "Невстановлена особа", "Гамбрінус". "Мисливці за діамантами", "Життя і пригоди Мішки Япончика", "Шулер", "Син за батька", "Вовче сонце", "Анка з Молдаванки", "Капітанша" та інших.

З 1972 року актор оселився в Одесі та працював у місцевих театрах. скриншот з фільму "Життя і пригоди Мішки Япончика"

Прощання з Валерієм Басселем відбудеться об 11:00 у вівторок 10 вересня, біля Одеського академічного театру ляльок (вулиця Пастера, 15).