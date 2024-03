Помер автор хіта All by Myself Ерік Кармен

У віці 74 роки помер музикант, композитор, співак та фронтмен гурту Raspberries Ерік Кармен.

Кармен помер у неділю, 10 березня. Про його смерть на офіційному сайті повідомила дружина співака Емі.

"З величезним сумом ділимося нестерпною звісткою про смерть Еріка Кармена, – йдеться в повідомленні. – Наш милий, люблячий і талановитий Ерік помер уві сні, на вихідних. Його дуже тішило усвідомлення того, що протягом десятиліть його музика торкалася багатьох і буде його вічною спадщиною".

Скріншот з сайту

Наразі причина смерті Кармена не вказується.

Ерік Говард Кармен – американський співак, гітарист і клавішник. Здобув популярність як вокаліст гурту Raspberries.

У 1970-х та 1980-х роках написав численні хіти, спочатку як учасник гурту Raspberries (сингл Go All the Way), а після розпаду гурту розпочав сольну кар'єру і створив такі популярні досі пісні як All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Hungry Eyes і Make Me Lose Control.

Багато його пісень переспівували відомі виконавці: приміром, Селін Діон у 1996 році виконала All By Myself, принісши пісні ще більшу популярність.

Його хіт That's Rock'n'Roll, виконаний Шоном Кессіді, став саундтреком до фільму "Брудні танці", повернувся на вершину музичних чартів у 1987 році та сягнув 4 місця в Billboard Hot 100.