Помер український кінооператор Юрій Бордаков

У віці 77 років, 6 березня, пішов із життя український кінооператор та лауреат Шевченківської премії Юрій Бордаков. Про це повідомило видання Детектор медіа, посилаючись на Національну спілку кінематографістів України (НСКУ).

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Під час аварії на Чорнобильській АЕС Юрій Бордаков, разом зі знімальною командою, фільмував подробиці ліквідації катастрофи на плівку. Згодом її оформили у кінотрилогію "Чорнобиль: два кольори часу". У 1989 році творців стрічки – Леоніда Мужука, Хема Салганика, Ігора Кобрина та Юрія Бордакова – відзначили Національною премією України імені Тараса Шевченка.

"Згадаємо одну чорнобильську хвилину… Ліквідатори очищають дах від уламків радіоактивних твелів… Цей кадр, який зняв Юрій Бордаков одним довгим (однохвилинним) планом, бачили практично всі дорослі люди планети, врешті, всі ті, кого стурбував тоді Чорнобиль. А хто до нього тоді був байдужий? Це зараз усі забули, що там було", – писав раніше сценарист та журналіст Леонід Мужук.

Юрій Бордаков працював на студії "Укртелефільм" та був членом Національної спілки кінематографістів. Також отримав звання кавалера ордену "За заслуги" III ступеня у 2007 році і II ступеня у 2021.

Як зазначили в повідомленні, кінооператор помер після тяжкої та тривалої хвороби. Спогадами про нього поділилася голова комісії НСКУ з інформаційної політики, продюсерка Валерія Іваненко. Вона розповіла, що познайомилася з Юрієм під час підготовки знімальної групи до роботи в NASA.

Фотографія на Земній орбіті, фото авторства Леоніда Каденюка Валерія Іванова

"Потім були десятки кілометрів шляхів, якими ми їхали до різних космічних центрів, щоб зафільмувати ще одну історичну подію – підготовку до польоту та старт з миса Канаверал шатла Колумбія з місією STS-87 на борту, участь в якій приймав і перший космонавт Незалежної України. Завжди зібрана, надійна, чарівна, дуже толерантна та невтомна в роботі людина - таким був Юрій Вікторович Бордаков", – додала продюсерка.

Також вона опублікувала фото Бардакова, яке знаходилось на земній орбіті. Фотокартку тоді відправили Леоніду Каденюку разом з іншими подарунками до Дня подяки, на ній – Вєра та Дмитро Каденюки, Валерія Іваненко і сам Юрій Бордаков.