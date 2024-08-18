Помер Ален Делон: чим запамʼятався французький кіноактор

Ален Делон на Каннському кінофестивалі в 2019 році

У віці 88 років помер французький кіноактор Ален Делон. Він відомий визначними ролями та підтримкою України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Ален Делон народився в 1935 році в передмісті Парижа. Як повідомляє The Guardian, його виключили з кількох шкіл і у 14 років він пішов працювати в м'ясний магазин.

Під час першої індокитайської війни він служив у військово-морському флоті, а в 1956 році пішов у відставку та став актором. Тоді у Каннах його помітив голлівудський продюсер Девід Сельцник і вони підписали контракт.

Однак Делон усе ж вирішив спробувати себе у французькому кіно і в 1957 році дебютував невеликою роллю в трилері Іва Аллегре "Надіслати жінку, коли диявол зазнає краху".

Приголомшлива зовнішність Делона справила колосальне враження на аудиторію, і йому одразу ж почали давати головні ролі. У 1958 році він зіграв у фільмі "Крістін" із кіноакторкою Ромі Шнайдер – вони виконали ролі закоханих солдата та доньки музиканта.

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У Делона та Шнайдер почався гучний роман і поза знімальним майданчиком. Після цього за Делоном остаточно закріпилася репутація секс-символа.

У 1960 році він знявся у двої фільмах, які мали значний міжнародний вплив: екранізацію Патриції Гайсміт "На яскравому сонці" і "Рокко та його брати".

Франкомовна версія "Талановитого містера Ріплі" перетворила Делона на головну кінозірку Франції. А роль у "Рокко" – сазі про південноіталійську селянську сім’ю – зробила його відомим ще й в Італії.

Здобувши міжнародний авторитет, Делон здійснив спробу проникнути і в англомовне кіно. Почав із невеликої ролі в антологічній комедії Ентоні Асквіта "Жовтий Роллс-Ройс". Згодом він з’явився у фільмі "Втрачене командування", що розповідав про французьких десантників у Другій світовій війні, та в епопеї "Чи горить Париж?" із Кірком Дугласом у головній ролі.

Однак жодна зі стрічок не мала в Голлівуді аж такого успіху, який міг би там закріпити Делона, тож він повернувся до Франції.

У 1967 році знявся у культовому фільмі "Самураї" (режисера Жан-П'єра Мелвіля), де зіграв вбивцю в плащі.

Успіх цього фільму в країні поклав початок ряду кримінальних фільмів, зокрема "Сицилійський клан", "Борсаліно" та "Червоне коло".

Протягом 1970-х років Делон продовжував зніматися в кіно. Стрічка "Мосьє Кляйн" 1976 року, в якому він зіграв торговця предметами мистецтва під час Другої світової війни, отримала нагороду "Сезар".

У 1985 році він отримав "Сезара" за найкращу чоловічу роль у сюрреалістичній байці Бертрана Блієра "Наша історія". У 1990-х роках його творча активність почала спадати і в 1997 році він оголосив про завершення акторської кар'єри.

Однак у 2008 році Ален Делон повернувся на кіноекрани заради ролі Юлія Цезаря у французькій комедії "Астерікс на Олімпійських іграх".

Його останньою великою появою на публіці було отримання "Золотої пальмової гілки" на Каннському кінофестивалі в 2019 році.

У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги". Актор брав участь в інтервʼю з президентом Зеленським у 2022 році, а також читав твори Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

"З першого дня повномасштабної війни Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо", – зазначили тоді в посольстві України у Франції.