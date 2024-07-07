Помер оскароносний продюсер "Титаніка" й "Аватара" Джон Ландау

У віці 63 роки помер оскароносний продюсер Джон Ландау. Він співпрацював з режисером Джеймсом Кемероном над трьома найбільшими блокбастерами всіх часів – "Титаніком" і двома фільмами "Аватар".

Сім'я Ландау оголосила про його смерть у суботу, 6 липня, однак причину смерті рідні не назвали, повідомляє Associated Press.

Кар'єра Ландау почалася в 1980-х роках. Спочатку він був менеджером з виробництва, та згодом почав здійматися по кар’єрній драбині, ставши співпродюсером фільмів "Кохана, я зменшив дітей" і "Дік Трейсі".

Співпраця Ландау з Кемероном призвела до трьох номінацій на "Оскар". У 1997 році завдяки "Титаніку" вони перемоги в категорії "Найкращий фільм". А згодом створили одні з найбільш знакових блокбастерів в історії кіно – "Аватар" і "Аватар: Шлях води".

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Як виконавчий віцепрезидент із художніх фільмів компанії 20th Century Fox, він курував створення серії фільмів "Сам удома", а також картин "Місіс Даутфайр" і "Правдива брехня".

На смерть Джона Ландау вже відгукнувся Джеймс Кемерон, назвавши його "любим другом і своїм найближчим колегою протягом 31 року".

"Частину мене відірвали.

Його химерний гумор, особистий магнетизм, велика щедрість духу та лютість були центром нашого всесвіту Аватара протягом майже двох десятиліть.

Його спадщина – це не лише створені ним фільми, а й особистий приклад, який він подав: незламний, турботливий, інклюзивний, невтомний, проникливий і абсолютно унікальний", – сказав Кемерон.

У кінопродюсера залишилися дружина Джулі та сини Джеймі і Джоді.

Раніше помер відомий албанський письменник Ісмаїл Кадаре.