Помер голос Дарта Вейдера та короля Муфаси Джеймс Ерл Джонс

У віці 93 років помер актор кіно і театру Джеймс Ерл Джой. Він озвучив культових голлівудських персонажів - Дарта Вейдера з кіносаги Джорджа Лукаса "Зоряні війни", Тулса Дум з фільму "Конан-варвар", Муфаси у мультфільмі "Король Лев".

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Про це повідомляє видання Variaty.

Чоловік пішов із життя у своєму будинку в Нью-Йорку.

В дитинстві Джеймс Ерл Джой зміг вилікувати заїкання й обрав для себе професію актора, зарекомендувавши себе як одного з перших темношкірих акторів того часу. У кіноіндустрії він пропрацював 60 років, розпочавши кар'єру на Бродвеї у 1958 році.

Компанія Дісней створила пам'ятну табличку з відбитками актора у 2019 році. John Atashian/Getty Images

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У 2022 році театр, в якому він зіграв свою першу виставу, перейментували з "Корт" у театр імені Джеймса Ерла Джонса.

Він взяв участь у створенні понад 80 стрічок. Був чотири рази номінований на театральну премію "Тоні" (Tony Award) й двічі здобув нагороду: у 1969 році за роль боксера Джека Джонсона у фільмі "Велика біла надія" (за яку отримав свою єдину номінацію на "Оскар") та у 1987 році за оригінальну роль Троя Макссона у драмі Августа Вілсона "Паркани", що отримала Пулітцерівську премію.

Джеймс рл Джонс та Марк Гемілл (виконав роль Люка Скайвокера у "Зоряних війнах") на премії "Тоні" в 2017 році. Kevin Mazur/Getty Images

Також Джеймс Ерл Джой отримав вісім номінацій премії "Еммі", у двох з яких переміг в один рік - 1991. Це був перший випадок серед акторів, коли номінанти здобували дві нагороди за раз.

Крім того, він отримав нагороду Гільдії кіноакторів за життєві досягнення у 2009 році, почесний "Оскар" у 2011 році та премію "Тоні" за життєві досягнення у 2017 році. Став одним з небагатьох серед акторів, хто отримав EGOT ("Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні").