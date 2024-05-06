Помер "капітан Титаніка" Бернард Гілл

У віці 79 років помер британський актор театру та кіно Бернард Гілл. Він був відомий своїми ролями капітана "Титаніка" та короля Теодена у трилогії Пітера Джексона "Володар перснів".

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Про це повідомляє ВВС.

Як розповів агент Гілла, актор помер рано вранці 5 травня. За день до того він мав долучитися до масштабного фестивалю коміксів Comic Con в Ліверпулі, проте скасував свій виступ в останні хвилини. Після звістки про смерть організатори заявили, що "розбиті горем" та побажали його родині "багато сил".

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Колеги Бернарда Гілла, актори "Володаря перснів" – Елайджа Вуд, Шон Астін, Домінік Монаган та Біллі Бойд – також вшанували його пам'ять на Comic Con.

Бернард Гілл зіграв у двох фільмах трилогії "Володар перснів" та виконав роль короля Теодена TCD/Alamy

За життя актор долучився одразу до декількох оскароносних фільмів. Зокрема, заключний фільм кінотрилогії "Володар перстів: Повернення короля" отримав 11 нагород Оскар, як і "Титанік".

Фільмографія актора

Його першою важливою роллю стала драма "Хлопці з Blackstuff" 1982 року. Там він зіграв суворого Йоссера Гьюза, який постійно намагався знайти роботу. Цей серіал отримав премію BAFTA за найкращий драматичний серіал у 1983 році, а у 2000 році посів сьоме місце у списку найкращих телесеріалів за версією Британського інституту кіно.

Також Бернард Гілл зіграв у драматичному серіалі "Вовчий зал" 2015 року. Проєкт створили на основі книги Гіларі Мантел про двір Генріха VIII. Гілл зіграв герцога Норфолка – дядька Анни Болейн.

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Актор також долучався до театральних вистав та мюзиклів. У 1974 році він зіграв соліста гурту The Beatles Джона Леннона у мюзиклі Віллі Рассела "Джон, Пол, Джордж, Рінго… і Берт". В різні роки він долучався до постановок: "Макбет" у Leicester Haymarket у 1985 році, "Вишневий сад" у Вест-Енді у 1989 році та в дебютній п'єсі Бена Елтона "Задихаючись" у The Theatre Royal Haymarket у 1990 році.