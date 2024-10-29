Помер львівський музейник, фахівець "Території терору" Тарас Різун

Пішов з життя головний зберігач меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору" Тарас Різун.

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Про це повідомила команда установи.

Тарас Різун працював у "Території терору" останні 5 років. Він долучався до оцифрування колекцій музею, разом з колегами рятував фонди віж початку повномасштабного вторгнення.

"Територія терору"

"Пан Тарас завжди говорив, що ми маємо зберігати наші фонди так, щоб майбутні покоління мали доступ до архівів через сотні і більше років. Тепер наша відповідальність за це лише примножилась", – розповіли у музеї .

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Також свої співчуття висловили колеги з львівського музею Андрея Шептицького:

"Колектив Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького глибоко сумує з приводу відходу у засвіти нашого колеги, товариша, довголітнього музейника, науковця, редактора, перекладача, журналіста, письменника – Тараса РІЗУНА. Тарас був непересічною особистістю, людиною різнобічних обдарувань і зацікавлень. Глибока натура, ерудит, перфекціоніст у кожній справі, яку розпочинав і довершував…"

Як розповідають в "Території терору", музейній справі Тарас Різун присвятив десяток років, почавши свій трудовий шлях ще 1989 року у Львівському літературно-меморіальному музеї Івана Франка.

"Територія терору"

Сам музейник говорив, що музейну справу полюдив ще з дитячих років. Адже йому подобалося вивчати старі книжки, речі старовини, родинні реліквії.

"Інколи мені здавалося, що ці речі можуть розповісти набагато більше про історію, людей, що жили раніше, ніж розповіді й звичайні слова", – наголошував Тарас Різун.