Померла поетка, письменниця і тітка Жадана Олександра Ковальова

На 76 році пішла з життя поетка і громадська діячка Олександра Ковальова. Про це розповів поет і музикант Сергій Жадан.

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"Сьогодні вночі померла Олександра Ковальова - українська поетка, перекладачка, педагог, громадська діячка. Моя тітка", – написав поет поет.

Як розповідають в Суспільне Культура, саме тітка справила значний вплив на нього у юнацькі роки. Олександра познайомила його з письменниками, політиками, музикантами, журналістами, які творили в той час й боролися за українську незалежність. А ще показала Сергію заборонену на той час Рухівську літературу.

Олександра Ковальова мала декілька творчих псевдонімів – Олеся Шепітько, Алекс Шмідт, Сандра Флюстерлінґ. З 1983 року стала членкинею Національної спілки письменників України. Була авторкою понад 50 статей з питань літератури в періодиці та літературно-художніх збірках.

У 2000 році була стипендіаткою міста Нюрнберґа. Стала авторкою публікацій в таких німецьких часописах, як Wortlaut, Dullnraamer та Straßenkreuzer.

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В її перекладацькому доробку 13 книг, зокрема видання Вальтера Загорка і Манфреда Шваба, переклади німецьких поетів від середньовіччя до середини 20-го століття: "Потік", "Блакить", "Демони міст", "Мій німецький канон".

За життя поетка написала декілька збірок, серед них "Обрії", "Степові озера", "Абетка доброти", "Осіння проща". Збірку "На два голоси" видали у співавторстві з німецькою авторкою Наду Шмідт українською та німецькою мовами. А збірку творів "Ходім туди, де спить трава" у співпраці з Ольгою Тільною опублікували українською, англійською та німецькою мовами.

Олександра Ковальова також була кандидаткою філологічних наук, доценткою факультету іноземної філології Харківського Національного педагогічного університету.