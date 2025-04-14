Помер нобелівський лавреат і письменник Маріо Варґас Льйоса

У віці 89 років помер нобелівський лавреат, письменник та популяризатор латиноамериканської літератури Маріо Варґас Льйоса, пише Guardian.

Про смерть письменника повідомила його родина - Альваро, Гонсало і Моргана Варгас Льйоса. Льйоса "мирно пішов з життя в Лімі... в оточенні своєї сім'ї".

Варгос Льйоса "мирно пішов з життя в Лімі... в оточенні своєї сім'ї", - написали вони. Причин смерті не називали.

"Його відхід засмутить його родичів, друзів і читачів по всьому світу, але ми сподіваємося, що вони знайдуть втіху, як і ми, в тому, що він прожив довге, сповнене пригод і плідне життя і залишив після себе доробок, який переживе його", - розповіли діти письменника.

Української вийшло три його романи: "Свято цапа" від видавництва Фабула у 2024 році, "Скромний герой" у Фоліо в 2014 році, "Поклик племені" від Видавництва Анетти Антоненко у 2022 році.

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Письменницька кар'єра Льйоси тривала понад 50 років й за цей час він створив низку романів, театральних п'єс і есеїв. У 2010 році він здобув Нобелівську премію за "картографію владних структур і гостре зображення людського опору, бунту й поразки".

Крім письменницької кар'єри, Маріо Варґас Льйоса розпочинав політичну кар'єру, балотувавшись у президенти Перу. Втім ця спроба стала невдалою, він програв у другому турі Альберто Фухіморі.

"З мого політичного досвіду я зрозумів, що я письменник, а не політик. Частково я живу тим життям, яке маю, тому що хотів жити повним пригод життям. Але мої найкращі пригоди більше літературні, ніж політичні", - пояснював письменник.

Льйоса на вручення Нобелівської премії з літератури у 2010 році Claudio Bresciani/Reuters

Льйоса ворогував з іншим латиноамериканським письменником та лавреатом Нобелівської премії - Габріелем Гарсією Маркесом. Він досліджував творчість Маркеса та полемізував літературу старшого та молодшого покоління. Втім, коли Маркес привітався з Варгасом Льйосою біля кінотеатру в Мехіко в 1976 році, він отримав у відповідь удар в обличчя. Виступаючи на заході в Мадриді через три роки після смерті Маркеса у 2014 році, Варгас Льйоса сказав, що йому сумно чути про смерть свого колишнього друга.

У 1963 році в Іспанії вийшов його перший роман "Час героя". Історія про вбивство у військовій академії імені Леонсіо Прадо виявилася настільки шокуючою для Перу, що 1000 примірників книги спалили перед входом до академії. В ній Льйоса провів два роки у свій підлітковий період.

В подальших своїх творах він досліджував теми політики, корупції, проблему диктатури в історії Латинської Америки.