Як Роберт Редфорд став зіркою Нового Голлівуду та створив кінофестиваль "Санденс"

На 89 році життя помер актор та режисер Роберт Редфорд, відомий ролями у фільмах "Бутч Кессіді та Санденс Кід", "Жало", "Вся президентська рать". Він був співзасновником кінофестивалю "Санденс".

Про смерть актора повідомила його публіцистка Сінді Бергер, голова правління та генеральний директор Rogers and Cowan PMK, передає CNN.

"Роберт Редфорд помер 16 вересня 2025 року у своєму будинку на фестивалі "Санденс" у горах Юти – місці, яке він любив, оточений тими, кого любив. Нам його дуже не вистачатиме", – сказав Бергер.

Редфорд народився у 1936 році в Санта-Моніці (Каліфорнія) поблизу Лос-Анджелеса. Його батько працював молочником та бухгалтером, а згодом перевіз родину в сусіднє місто Ван-Найс. Актор згадував, що не часто бачив свого тата.

Через те що в родини не було грошей для оплати послуг няні, зірка Голлівуду годинами міг сидіти у дитячому відділі місцевої бібліотеки. Тоді він захопився книгами з грецької та римської міфології.

РЕКЛАМА:

Редфорд не дуже любив навчатися у школі, проте він захоплювався спортом і мистецтвом. У 1955 році він отримав стипендію для гри в бейсбол в Університеті Колорадо в Боулдері. У цей же рік померла його мати.

Актор розповідав, що мати підтримувала його кар’єру більше, ніж батько. Після її смерті він почав вживати алкоголь. Потім Редфорд втратив стипендію і його відрахували з університету.

У 1981 році Роберт Редфорд заснував “Інститут Сандес” people.com

Народження нової зірки

Редфорд повернувся до США і почав вивчати театральне мистецтво в Американській академії драматичного мистецтва в Нью-Йорку. Після її закінчення у 1959 році Роберт отримав першу акторську роль в епізоді серіалу "Перрі Мейсон".

Якраз зароджувався Новий Голлівуд, коли Редфорд здійснив екранний прорив разом з Джейн Фондою у фільмі "Босоніж у парку" у 1967 році, створену за п’єсою, заснованому на п'єсі Ніла Саймона. Перед цим, у 1963 році, він зіграв цю роль на Бродвеї.

Дуже скоро Роберт Редфорд став однією з найвизначніших зірок Нового Голлівуду. Він зіграв злочинця Сандеса Кіда у вестерні "Буч Кессіді та Санденс Кід" з Полом Ньюменом у 1969 році. Фільм про двох злочинців отримав чотири премії "Оскар".

У 1973 році Робер знову об’єднався з Ньюманом у кримінальному фільмі "Жало".

​​Редфорд знявся в низці хітових фільмів протягом 1970-х років: "Джеремія Джонсон", "Такі, якими ми були" з Барбарою Стрейзанд у головній ролі, "Великий Гетсбі", "Вся президентська рать" про Вотергейтський скандал.

Роберт Редфорд та Пол Ньюмен у фільмі “Буч Кессіді та Санденс Кід” people.com

Вплив на американський кінематограф

У 1981 році Роберт Редфорд заснував "Інститут Сандес", який підтримує "ідею ризику та нові голоси в американському кіно".

Щороку Інститут проводить найбільший фестиваль незалежного кіно "Санденс" у штаті Юта. Серед тих, хто отримав успіх на кінофестивалі були Стівен Содерберг із фільмом "Секс, брехня та відеозапис" у 1989 році, Квентін Тарантіно із фільмом "Скажені пси" у 1992 році та Раян Куглер із фільмом "Станція Фрутвейл" у 2013 році.

Роберт Редфорд whyy.org

Вплив зірки на кіноіндустрію визнали "Оскаром" у 2002 році. Окрім любові до фільмів, Роберт залишався захисником екології.