Провідна фігура Cinema Novo. Помер бразильський режисер Карлос Дієгес

Відомий бразильський режисер, сценарист та продюсер Карлос Дієгес помер у п'ятницю, 14 лютого, в Ріо-де-Жанейро. Йому було 84 роки.

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Дієгес помер через ускладнення, які виникли після перенесеної операції, повідомляє AP з посиланням на Бразильську академію літератури.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відреагував на смерть відомого режисера. Він заявив, що його фільми Дієгеса відображають історію, ідентичність і творчість їхньої країни.

"З великим сумом сприйняв звістку про смерть Кака Дієгеса, який протягом усього свого життя виводив Бразилію і бразильську культуру на екрани кінотеатрів і привертав увагу всього світу", – заявив бразильський президент.

Хто такий Карлос Дієгес

Карлос Дієгес - бразильський кінорежисер, продюсер, сценарист.

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Один з лідерів напрямку Cinema Novo (в перекладі Нове кіно) – хвилі, що набула популярності в Бразилії протягом 1960-х і 1970-х рр. у відповідь на класові та расові заворушення. Стрічки, створені представниками Cinema Novo, протиставлялися традиційному бразильському кінематографу.

Як один з лідерів Cinéma Novo, Дієгес хотів закарбувати бразильський кінематограф у національній свідомості. Його перші повнометражні фільми "Ганга-зумба" (1964) та "Велике місто" (1966) розповіли мрію режисера про справедливіший світ.

Карлос Дієгес у молодості iMDB

Його стрічки "Спадкоємці" (1969), "Джоанна Франческа" (1973), "Сіка да Сілва" (1976) піднесли популярність бразильського кіно у світі. Загалом за свою кар'єру зняв понад 20 стрічок.

Фільм Дієгеса "Прощавай, Бразиліє" змагався за "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі 1980 року. А у 2012 році режисер очолив у Каннах журі програми Caméra d'Or.

Останньою режисерською роботою став фільм "Бог все ще бразилець" (2024). Це продовження його стрічки 2003 року "Бог бразилець", в якому він розповідає про нову подорож Бога бразильськими землями – у часи після пандемії та лідерства ультраправих сил.