Помер вокаліст рок-гурту Iron Maiden Пол Ді'Анно

У віці 66 років пішов з життя Пол Ді'Анно, вокаліст гурту хеві-метал Iron Maiden. Музичний лейбл Conquest Music від імені його сім'ї зазначив, що музикант помер у своєму будинку в Солсбері (Велика Британія).

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Про це повідомляє ВВС.

Учасники гурту вшанували його пам'ять й розповіли, що вони глибоко засмучені його смертю: "Внесок Пола в Iron Maiden був величезним і допоміг нам стати на шлях, яким ми йдемо вже майже п'ять десятиліть. Його новаторська присутність як фронтмена і вокаліста, як на сцені, так і на наших перших двох альбомах, буде дуже тепло згадуватися не тільки нами, але і шанувальниками по всьому світу".

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Пол Ді'Анно був учасником гурту до 1981 року й узяв участь в записі двох визначних альбомів - Iron Maiden та Killers. Надалі він обрав сольну кар'єру, втім також виступав з іншими музикантами. На його голос рівнялися музиканти рок-гуртів Metallica, Pantera і Sepultura.

Пол Ді'Анно на концертах у 80-х роках. Getty Images

В останні роки він продовжив займатися музикою, втім усі виступи проводив на інвалідному візку через проблеми зі здоров'ям. Лише за 2023 та 2024 рік він провів близько 100 концертів.

Ді'Анно народився в Чінгфорді, на сході Лондона, в 1958 році. Підлітком він долучався до різних музичних груп, одночасно працював кухарем та м'ясником. У 1977 році познайомився з бас-гітаристом Стівом Харрісом, який шукав вокаліста для Iron Maiden. Разом вони записали демокасету з трьома треками. Музика з неї стала культовою, а продати вдалося 5 тисяч копій.

У квітні 1980 року перший альбом потрапив до британського хіт-параду на четверту сходинку. Вже наступного року, після виходу кліпу Killers, Ді'Анно йде з гурту через конфлікти з командою. В численних інтерв'ю він сам підтверджував цю інформацію й визнавав, що саме його наступник Брюс Дікінсон зробив Iron Maiden успішним.