Померла директорка Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Ганна Скрипник

Померла українська етнологиня й організаторка науки, директорка Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, академікиня-секретарка Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України академік НАН України Ганна Скрипник.

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Скрипник померла на 76 році життя в понеділок, 16 вересня, повідомила Національна академія наук України.

"З глибокою скорботою разом із рідними, близькими та колегами сумує вся академічна спільнота України. Висловлюємо найщиріші співчуття усім, хто мав честь знати видатного вченого та велику українку", – зазначили в НАН.

Про Ганну Скрипник

Ганна Скрипник народилася 9 вересня 1949 року в селі Плисків Вінницької області. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені Горького та аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені Максима Рильського НАН України.

У 2000 році стала директоркою Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені Максима Рильського. У 2004-2020 роках була заступницею академіка-секретаря Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, а з 2020 року — академікинею-секретаркою.

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У 2008-2013 роках очолювала Міжнародну асоціацію україністів, до останнього часу була головою Українського комітету Міжнародної асоціації з дослідження і поширення слов'янської культури.

У 2008 році Українська народна партія висувала Ганну Скрипник на посаду Київського міського голови.

Скрипник є авторкою понад 330 праць. Серед її основних монографій – "Етнографічні музеї України", "Українське етнографічне музейництво 20-90 рр. XX ст.", "З історії української етнографії", "Етнокультура та етноідентифікаційні процеси в контексті суспільних трансформацій".

Ганна Скрипник презентує видання науковців інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології nte.etnolog.org.ua

За її редакцією було видано фундаментальні роботи, зокрема: "Історія українського мистецтва", "Історія декоративного мистецтва України", "Історія українського кіно", "Історія українського театру", "Українська музична енциклопедія", "Українська фольклористична енциклопедія" та багато інших.

За редактуру першої і другої книг четвертого тому "Історії української культури" у 5 томах Скрипник відзначили Державною премією України в галузі науки і техніки.

Була дослідницею проблем історичного минулого й сучасного стану етнокультури, духовної культури українців, етноідентифікаційних процесів, етнопсихології та етнонаціональних відносин, збереження й вивчення культурної спадщини, етнографічного музейництва, історії та теорії української і зарубіжної етнології. Її роботи стали підґрунтям не лише для етнології, але й для суміжних наук – мистецтвознавства, музеєзнавчих і культурологічних студій.