Померла директорка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко

Померла Світлана Олешко – театральна режисерка, директорка Харківського театру "Арабески", що з 2022 року працює в Польщі.

Про це повідомив заступник редактора видання "Нова Польща" Женя Клімакін на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що прощання зі Світланою відбудеться в понеділок, 23 грудня о 12.00 у Варшаві за адресою ul. Powązkowska 14.

Світлана була дружиною лідера гурту "Мертвий півень" Міська Барбари і після його смерті опікувалась його музичною спадщиною.

Світлана Олешко та Місько Барбара Craft Magazine

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Театр "Арабески" був заснований на початку 90-х студентами театрального відділення Харківського інституту мистецтв і згуртував незалежних українських митців Харкова. Театральні експерименти "Арабесок" включали, зокрема, і повернення у обіг поезій авторів Розстріляного відродження та дисидентів після заборони цих творів радянською владою. Це були вистави "Кращого сонця ніде нема" у 1994 році за творами Василя Симоненка, "Шлях до загірної комуни" у 1993 році за творами Миколи Хвильового та інші.

Як режисерка, Світлана ставила виставу "Червоний Елвіс" (2010) та "РАДІОШАНСОН: вісім історій про Юру Зойфера" (2007) за текстами Сергія Жадана, "ЧОРНОБИЛЬ™" Українсько – польсько – білоруський документальний спектакль (2006) та багато інших.

З 2008 року Театр займався продюсуванням гурту "Мертвий півень", вокаліст гурту Місько Барбара переїхав зі Львова до Харкова, щоб взяти участь в діяльності театру як актор.

Так вийшли альбоми "Мертвий півень. Made in Ю.А.", "Мертвий півень. Вибраний народом" та "Кримінальні сонети" (літературно-музичний проєкт за участі Юрія Андруховича).

Арабески під керівництвом Світлани Олешко також створили проєкт "Театротерапія як метод соціальної реабілітаці" - постановку вистав професійними режисерами разом із засудженими в трьох колоніях (Харків, Львів).

У Світлани залишився син Іван від першого чоловіка – письменника та поета Сергія Жадана.