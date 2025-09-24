Померла зірка фільмів Фелліні акторка Клаудія Кардинале

У французькому Немурі померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале. Вона знялася у понад 120 фільмах, серед яких були канонічний "8 1/2", культова "Рожева пантера" та епічна драма "Леопард". Клаудії було 87 років.

За словами її агента Лорана Саврі, акторка померла в оточенні своїх дітей пише BBC з посиланням на інформаційне агентство AFP.

"Вона залишає нам спадщину вільної та натхненної жінки, як жінки, так і як артистки", – сказав Саврі.

Кардинале народилася у квітні 1938 році в Тунісі у сицілійській родині. У 16 років вона стала "найкрасивішою італійкою Тунісу" на конкурсі краси. Будучи переможницею Клаудія отримала приз – поїздку на Венеційський кінофестиваль, на якому режисери та продюсери пропонували юній дівчині долучитися до кіновиробництва.

Клаудія Кардинале знялася у понад 120 фільмах

На початку кінокар’єри ще у підлітковому віці Клаудію зґвалтували і вона завагітніла. Проте вони зберегла дитину та упродовж кількох рокір представляла свого сина Патріяк як молодшого брата.

У перших фільмах Кардинале її голос дублювали. Вона розмовляла французькою, арабською та сицилійським діалектом своїх батьків, її акцент вважався неприйнятним.

Акторка здобула популярність у 1963 році завдяки ролям у фільмі Фелліні "8 ½", який отримав "Оскар", та в епічній історичній драмі "Леопард" Вісконті.

"Вісконті хотів, щоб я була брюнеткою з довгим волоссям. Фелліні хотів, щоб я була блондинкою", – розповідала Кардинале.

Клаудія Кардинале у фільмі "Леопард" Фото: Cinetext Bildarchiv/20th Century Fox/Allstar

У 1960-х роках акторка працювала у Голлівуді. Вона знялася у фільмах Блейка Едвардса "Рожева пантера" та Серджіо Леоне "Одного разу на Дикому Заході". Вона працювала з такими акторами, як Генрі Фонда та Чарльз Бронсон.

Розповідаючи про свою кар’єру Кардинаое згадувала, що найкращий компілмент вона отримала від актора Девіда Нівена під час зйомок фільму "Рожева пантера". Він сказав: "Клаудіє, разом зі спагеті ти – найвеличніший винахід Італії".

Клаудія Кардинале померла на 87 році життя latimes.com

У 2000 році кінозірку призначили послом доброї волі ЮНЕСКО на знак визнання її діяльності у сфері захисту прав жінок. У 2002 році її нагородили премією за життєві досягнення на Берлінському кінофестивалі.

Вона продовжувала зніматися у фільмах до кінця свого життя, з'явившись у швейцарському телесеріалі "Bulle" у 2020 році.

"Я прожила понад 150 життів – повії, святої, романтики, усіх видів жінок – і це чудово – мати таку можливість змінити себе", – сказала вона.