Прибирав сміття. Працівник голландського музею викинув експонат, подібний до пивних банок

"Всі ті гарні часи, що ми провели разом" художника Александра Лаве

Механік в музеї сучасного мистецтва Ліссе (LAM) у Нідерландах викинув одну з робіт у смітник. Чоловік вирішив, що хтось з інших працівників забув прибрати сміття.

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Про це повідомляє видання The Guardian.

Робота французького художника Александра Лаве "Всі ті гарні часи, що ми провели разом", розміщувалася всередині скляної ліфтової шахти музею, ніби речі, залишені будівельниками.

Раніше експонат розташовувався у шахті прозорого ліфта. LAM

Механік музею витягнув їх та викинув до смітника. Пізніше бляшанки знайшла кураторка музею Еліза ван ден Берг. Вона повернулася після перерви і помітила відсутність одного з екпонатів. Коли банки виявили у сміттєвому мішку, їх почистили і тимчасово поставили на окремому посаменті біля вхову в музей.

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Прессекретарка музею Фрук'є Баддінг розповіла, що концепція музею полягає у неочікуваних експозиціях творів мистецтва. Але тепер розташування колекції мають перепланувати. Вона підкреслила, що на чоловіка не чекатиме покарання, адже він лише почав працювати у музеї і добросовісно виконував свою роботу.

"Всі ті гарні часи, що ми провели разом" LAM

"Тепер ми помістили роботу в більш традиційне місце на плінтус, щоб вона могла відпочити після своєї пригоди", - наголосила прессекретарка.

Робота під назвою "Всі ті хороші часи, які ми провели разом" французького художника Александра Лаве, на перший погляд, виглядає як дві порожні зім'яті бляшанки з-під пива. Втім вони розписані вручну акриловими фарбами, а кожна деталь ретельно відтворена.

Неочікувана взаємодія з мистецтвом

Відвідувачі та навіть працівники музеїв інколи непередбачувано взаємодіють з творами мистецтва. Втім, це відбувається постійно по всьому світу.

Нещодавно на показі виставки китайського митця Ай Вейвея інший художник розтрощив його порцелянову скульптуру. Невідомо, як зловмисник зміг потрапити на закрите відкриття персональної виставки митця "Хто я?" у Палаццо Фава в Болоньї.

Розбитий порцеляновий куб авторства Ай Вейвея aiww / Instagram

Під час прийому гостей чоловік просто підійшов до експозиції та штовхнув один з об'єктів – "Порцеляновий куб". Після того, як конструкція посипалася на друзки, він підняв над головою один з уламків.

Шматки порцеляни згодом склали на постаменті, де раніше розташовувався куб. Так з'явився новий експонат, що показував процес руйнування.

Ай Вейвей також опублікував відео, на якому вандала затримали. Місцеві медіа ідентифікували чоловіка – це чеський художник Вацлав Пісвейц. 57-річний митець постійно руйнує чиїсь твори мистецтва.