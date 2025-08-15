Працівника кіностудії Довженка засудили до 8 років у в'язниці за корупцію

У справі щодо розкрадання коштів Одеської кіностудії імені Олександра Довженка Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому головному інженеру кіностудії та генеральному директору приватної компанії, які завдали збитків підприємству на понад 4,4 мільйона гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді 2018 року кіностудія оголосила відкритий тендер на закупівлю обладнання. Однак переможцем тендеру стала компанія, яку визначили заздалегідь. При укладанні договору з компанією не було передбачено жодних штрафів за порушення строків постачання.

Обладнання мали доставити до кінця 2018 року, але частина техніки прийшла лише у квітні 2019 року. Як зазначили правоохоронці, попри затримку, головний інженер кіностудії забезпечив повну оплату договору – 4,4 мільйона гривень.

Прокуратура не повідомляє імен та хто керував студією на той час.

Колишнього інженера суд позбавив волі на 7 років і 6 місяців. Також він не зможе обіймати керівні посади упродовж трьох років, а частину майна – конфіскують. Ексдиректор приватної фірми отримав 8 років і 6 місяців ув’язнення. Крім позбавлення права на посади, йому призначили повну конфіскацію майна.

Вироки набудуть чинності через 30 днів, якщо їх не оскаржать.