Лауреата Премії імені Стуса 2024 року оголосять 10 вересня

Ім'я лауреата Премії імені Василя Стуса за 2024 рік оголосять у вівторок, 10 вересня. Цього року премія втручатиметься 35 рік поспіль.

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Кандидатів на здобуття Премії цьогоріч висувало журі, до якого увійшли:

Володимир Єрмоленко – голова журі, філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН;

– голова журі, філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету;

– дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету; Юрій Прохасько – есеїст, перекладач;

– есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи;

– декан Києво-Могилянської Бізнес Школи; Елеонора Соловей – літературознавиця;

– літературознавиця; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера";

– головний редактор видавництва "Дух і Літера"; Сергій Буковський – лауреат Премії імені Василя Стуса за 2023 рік;

– лауреат Премії імені Василя Стуса за 2023 рік; Тамара Гундорова – літературознавиця, культурологиня;

– літературознавиця, культурологиня; Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча.

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримає грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Крім того, у межах премії відбудуться публічні події, присвячені постаті Стуса. Це розмова лауреатів Премії "Цей шлях – до себе": чого нас вчить Василь Стус сьогодні та лекція й концерт музики гурту "Пиріг і Батіг" на тексти поета "Василь Стус. Цвинтар душ".

Про Премію імені Стуса

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших премій України у царині культури. Заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. У 2016 році Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво "Дух і Літера" підхопили цю ініціативу.

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Премію щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в культуру та стійкість громадянської позиції.

Ахтем Сеїтаблаєв з Премією імені Стуса ПЕН

З часу заснування її отримали понад 70 українських митців, зокрема Михайлина Коцюбинська, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Володимир В'ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв, Віталій Портников.

Торік лауреатом став режисер-документаліст Сергій Буковський.