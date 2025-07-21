Чиновниця Мінкульту очолила Національний музей історії України

Керівниця Департаменту правового забезпечення Міністерства культури Олена Земляна очолила Національний музей історії України.

Про це пише Історична правда з посиланням на повідомлення Музею.

"Сьогодні, 21 липня, генеральною директоркою Національного музею історії України призначено Олену Земляну – юристку, фахівчиню з питань культурної політики та охорони культурної спадщини, яка має багаторічний досвід роботи у сферах культури, зокрема в музейній справі й галузі книговидання", – йдеться у дописі Музею на Facebook.

Як пише Історична правда, до призначення на цю посаду Олена Земляна майже п'ять років очолювала Департамент правового забезпечення МКСК. За час роботи в Міністерстві вона забезпечила повернення в державну власність пам'яток національного значення в Чернігові, Кам'янці-Подільському, Каневі, Переяславі.

Повідомляється, що Земляна долучилася до процесу міжнародного судового захисту в справі про повернення в Україну колекцій кримських музеїв, відомих як "Скіфське золото".

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Олена Земляна працювала над законами про підтримку культури, книговидання, креативних індустрій; про вилучення з реєстру пам'яток, що є символами радянської та імперської політики. Є співавторкою законопроєктів про Національний музей Голодомору-геноциду, про меценатство у сфері культури та визнання культури, культурної спадщини елементом нацбезпеки.

2017 року Олена Земляна брала участь у створенні Українського інституту книги, де пізніше обіймала посаду заступниці директора.

У своїй діяльності на новій посаді вона зосередиться на розвитку Національного музею історії України як сучасного простору відкритого діалогу й культурної самоідентифікації, а також на поглибленні дослідницької, освітньої та міжнародної діяльності музею.

2020 року конкурс на посаду генерального директора Національного музею історії України виграв спеціаліст у галузі скандинавістики, історик та археолог Федір Андрощук. В інтерв'ю УП.Культура наприкінці своєї каденції він розкритикував діяльність Міністерства під час початку повномасштабного вторгнення.

Національний музей історії України

Врешті, Андрощук подав заяву про звільнення, яку Міністерство культури не прийняло. У грудні 2024 року депутатка Соломія Бобровська з фракції "Голос" заявила, що Федір Андрощук поїхав у закордонне відрядження і не повернувся. На що той відповів, що він у закордонному відрядженні саме в Україні, адже має громадянство Швеції.

Заснований у 1899 році, з 1944 року Національний музей історії України розташовується на Старокиївській горі в колишній художній школі. Будівля музею, що є пам'яткою архітектури, збудована у 1937-1939 роках за проєктом Йосипа Каракіса і не була пристосована для музейних потреб.