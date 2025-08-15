Про юність та початок кар’єри ірландської музикантки Шинейд О’Коннор знімуть байопік

Ірландська продюсерська компанія ie:entertainment працює над біографічними фільмом про раннє життя та початок кар’єри культової ірландської музикантки Шинейд О’Коннор. Вона померла у 2023 році у віці 56 років від хронічної обструктивної хвороби легень і бронхіальної астми.

Про це повідомляє видання Variety.

Байопік розповідатиме про раннє життя О'Коннор та її початок у музичній індустрії. Він розповість історію про те, як юна жінка з Дубліна підкорила світ. У фільмі також досліджуватимуть, що попри талант Шинейд, її ім'я стало синонімом її зусиль на привернення уваги до злочинів, скоєних католицькою церквою та ірландською державою.

Робота над проєктом триває з моменту виходу документального фільму "Ніщо не зрівняється", який вийшов у 2022 році. Розробки байопіку фінансує BBC Film. Режисерка Жозефін Декер працюватиме за сценарієм ірландської письменниці Стейсі Ґреґґ.

У проєкті також беруть участь ірландські компанії Nine Daughters ("Леді Макбет") і See-Saw Films ("Повільні коні", "У руках пса").

Шинейд О’Коннор – одна з найлегендарніших персон в історії ірландської культури та першопрохідниця для жінок у всьому світі. Вона була співачкою, композиторкою, музиканткою та феміністкою.

У 23 роки вона отримала премію "Греммі" за свій другий альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", який пробув шість тижнів на першому місці в чарті US Billboard у 1990 році. У нього входила одна з найбільш продаваних пісень "Nothing Compares 2 U". За цей альбом виконавиця отримала численні світові музичні нагороди. Також О'Коннор стала першою жінкою, яка виграла премію MTV "Відео року".

Водночас Шинейд була активісткою. Себе вона характеризувала як "співачка протестів". Вона використовувала сцени для підняття таких проблем, як сексизм у музичному бізнесі та корупція в католицькій церкві. Зокрема, під час виступу в 1992 році на "Saturday Night Live" співачка розірвала портрет Папи Івана Павла II, що викликало хвилю осуду.

26 липня 2023 року Шинейд О’Коннор померла від хронічної обструктивної хвороби легень і бронхіальної астми.