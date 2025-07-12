Луцький літфестиваль "Фронтера" оголосив програму

V Міжнародний літературний фестиваль "Фронтера" оголосив програму. 2-3 серпня до Луцька з'їдуться 60 учасників з 5-ти країн.

Про це організатори Фестивалю повідомили УП.Культура.

На фестивалі окрім традиційних вже поетичних читань та дискусій, відбудуться зустрічі з комікесссами Анастасією Зухвалою та Ганною Кочегурою, а також театрально-музичний перформанс "Rock’n’Roll для ПАКО" від театру "Гармидер", виступи гурту "Крихітка" і співачки Марини Круть.

Фокус-темою цьогорічного фестивалю є "Спільність". Як зазначає куратор фестивалю, письменник та громадський активіст Микита Москалюк, "це спроба поміркувати про спільність у 23 різні способи... 23 події – 23 потенційних спільних знаменників... Різні регіони, спільноти й ідентичності – одна країна. Що зшиває її та що сильніше за протиріччя й непевність? Нехай це буде історія про надію, про щось невідʼємне глибоко в нас, щось, що тримає весь цей час і триматиме далі".

Фестиваль "Фронтера" в Окольному замку, Луцьк, 2024 рік.

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На "Фронтеру" до Луцька приїдуть Каталіна Гомес Анхель з Колумбії, Марія Сеновійя з Іспанії, Кшиштоф Чижевський з Польщі та українські автори Павло Казарін, Ірина Цілик, Юрко Прохасько, Володимир Єрмоленко, Олександр Михед, Богдан Логвиненко, Олена Стяжкіна, Артур Дронь, Марічка Паплаускайте та інші.

Цьогоріч на Фестивалі запланована дитяча програма, яку організовує лабораторія дитячого читання Малої академії наук "БараБука".

Фестиваль "Фронтера" в Окольному замку, Луцьк, 2024 рік.

Усі події фестивалю відбуватимуться у відреставрованому Музейному просторі "Окольний замок", який є частиною фортифікацій Луцька ХІV – ХVII століть. Найхаризматичнішими приміщеннями Замку є підземелля і наземні яруси Колеґіуму отців єзуїтів, а також вежа князів Чорторийських.

Минулоріч Фестиваль "Фронтера" зібрав у Замку понад 5 тисяч відвідувачів.