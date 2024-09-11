Лавреати Пулітцера, Нобеля та письменники з усього світу: що в програмі Lviv BookForum 2024

31-й Lviv BookForum оголосив офіційну програму фестивалю. Це близько 150 подій головної програми і заходів від видавців та патрнерів протягом 3-6 жовтня.

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Про це УП.Культура повідомили у пресслужбі Форуму видавців.

На відвідувачів чекають 30 подій кураторської програми BookForum та 120 подій від видавництв та партнерів, які відбуватимуться у середмісті Львова. Про них організатори обіцяють розповісти пізніше.

У фестивалі візьмуть участь учасники з 18-ти країн: Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Канада, Мексика, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Польща, Сербія, США, Україна, Фінляндія, Хорватія.

"Війна, що триває, є лише частиною цієї історії. Долучаючись до Lviv BookForum, ми допомагаємо людям за межами України дізнаватися більше про це. Я маю за честь бути частиною цього процесу", — коментує свою участь у фестивалі фінська письменниця Софі Оксанен.

ВІДЕО ДНЯ

Серед головних подій:

Публічна розмова із Салманом Рушді, обговорення його нової книжки «Ніж» за участі українського письменника Олександра Михеда

Дискусія «Демократія 2024: чи мій голос має значення?» за участі мексиканської письменниці та журналістки Лідії Качо , американського журналіста Террела Джермейна Старра , нігерійської поетеси та активістки Лоли Шонейін , правозахисниці, лавреатки Нобелівської премії миру (2022) Олександри Матвійчук

Обговорення «Спільнодія громадянського суспільства: сила стійкості й чого нам бракує» із заступником гендиректора Українського Інституту Алімом Алієвим , президентом Українського ПЕН Володимиром Єрмоленком , письменником і музикантом Сергієм Жаданом , директоркою «Мистецького арсеналу» Олесею Островською-Лютою , заступницею виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження» Інною Підлуською

Публічна розмова болгарського письменника Георгія Господінова з письменником, автором «Словника війни», перекладачем українського видання Остапом Сливинським

Дискусія «Геноциди в історії людства та України: пам’ять, меморіалізація та сучасні виклики» з американським істориком Норманом Наймарком та українською історикинею Людмилою Гриневич

Розмова «Відпусти минуле: що таке антиколоніальна боротьба» з індійською вченою Гаятрі Чакраворті Співак та бразильською філософинею Джаміле Рібейро за участі Лоли Шонейін та Оксани Забужко, яку проведе філософ Вахтанг Кебуладзе

"Спікери з усього світу продовжуватимуть засвідчувати підтримку України та розповідатимуть про війну Росії проти України. Антиколоніальні процеси, активізм, висвітлення воєнних злочинів, — це ті теми, які зачіпатимемо в цьому році" — розповіла прграмна директорка Lviv BookForum Софія Челяк.

Крім того, відбудуться дискусії за участі лауреатки Пулітцерівської премії та Оскара Василіси Степаненко, головного редактора Нью-Йоркера Девіда Рімніка, письменника та військовослужбовця Артема Чеха, письменниці та перекладачки Софії Андрухович, автора бестселера про дітей, які намагаються бути ніжнішими ніж їх батьки, Бова Б’єрга, журналістки-рослідувачки з Мексики Лідії Качо.

Переглянути всю програму можна тут.

Також традиційно BookForum готує для наймолодших відвідувачів спеціальну дитячу програму, а для всіх поціновувачів — улюблену Ніч поезії.

Події наживо відбудуться у Львові, у Пороховій вежі та на локаціях партнерів. Онлайн-трансляції українською можна буде переглянути на YouTube BookForum.

Англійською мовою з іспанськими, французькими та німецькими субтитрами можна буде долучитись до трансляції на Vimeo-каналі HAY Festival.