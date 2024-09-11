Лавреати Пулітцера, Нобеля та письменники з усього світу: що в програмі Lviv BookForum 2024
31-й Lviv BookForum оголосив офіційну програму фестивалю. Це близько 150 подій головної програми і заходів від видавців та патрнерів протягом 3-6 жовтня.
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Про це УП.Культура повідомили у пресслужбі Форуму видавців.
На відвідувачів чекають 30 подій кураторської програми BookForum та 120 подій від видавництв та партнерів, які відбуватимуться у середмісті Львова. Про них організатори обіцяють розповісти пізніше.
У фестивалі візьмуть участь учасники з 18-ти країн: Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Канада, Мексика, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Польща, Сербія, США, Україна, Фінляндія, Хорватія.
"Війна, що триває, є лише частиною цієї історії. Долучаючись до Lviv BookForum, ми допомагаємо людям за межами України дізнаватися більше про це. Я маю за честь бути частиною цього процесу", — коментує свою участь у фестивалі фінська письменниця Софі Оксанен.
Серед головних подій:
Публічна розмова із Салманом Рушді, обговорення його нової книжки «Ніж» за участі українського письменника Олександра Михеда
Дискусія «Демократія 2024: чи мій голос має значення?» за участі мексиканської письменниці та журналістки Лідії Качо, американського журналіста Террела Джермейна Старра, нігерійської поетеси та активістки Лоли Шонейін, правозахисниці, лавреатки Нобелівської премії миру (2022) Олександри Матвійчук
Обговорення «Спільнодія громадянського суспільства: сила стійкості й чого нам бракує» із заступником гендиректора Українського Інституту Алімом Алієвим, президентом Українського ПЕН Володимиром Єрмоленком, письменником і музикантом Сергієм Жаданом, директоркою «Мистецького арсеналу» Олесею Островською-Лютою, заступницею виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження» Інною Підлуською
Публічна розмова болгарського письменника Георгія Господінова з письменником, автором «Словника війни», перекладачем українського видання Остапом Сливинським
Дискусія «Геноциди в історії людства та України: пам’ять, меморіалізація та сучасні виклики» з американським істориком Норманом Наймарком та українською історикинею Людмилою Гриневич
Розмова «Відпусти минуле: що таке антиколоніальна боротьба» з індійською вченою Гаятрі Чакраворті Співак та бразильською філософинею Джаміле Рібейро за участі Лоли Шонейін та Оксани Забужко, яку проведе філософ Вахтанг Кебуладзе
"Спікери з усього світу продовжуватимуть засвідчувати підтримку України та розповідатимуть про війну Росії проти України. Антиколоніальні процеси, активізм, висвітлення воєнних злочинів, — це ті теми, які зачіпатимемо в цьому році" — розповіла прграмна директорка Lviv BookForum Софія Челяк.
Крім того, відбудуться дискусії за участі лауреатки Пулітцерівської премії та Оскара Василіси Степаненко, головного редактора Нью-Йоркера Девіда Рімніка, письменника та військовослужбовця Артема Чеха, письменниці та перекладачки Софії Андрухович, автора бестселера про дітей, які намагаються бути ніжнішими ніж їх батьки, Бова Б’єрга, журналістки-рослідувачки з Мексики Лідії Качо.
Переглянути всю програму можна тут.
Також традиційно BookForum готує для наймолодших відвідувачів спеціальну дитячу програму, а для всіх поціновувачів — улюблену Ніч поезії.
Події наживо відбудуться у Львові, у Пороховій вежі та на локаціях партнерів. Онлайн-трансляції українською можна буде переглянути на YouTube BookForum.
Англійською мовою з іспанськими, французькими та німецькими субтитрами можна буде долучитись до трансляції на Vimeo-каналі HAY Festival.