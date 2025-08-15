У Києві прощатимуться з художником та військовим Давидом Чичканом

Прощання з художником та військовослужбовцем-мінометником Давидом Чичканом відбудеться у понеділок, 18 серпня. Збір відбудеться на Майдані Незалежності об 11 ранку.

Про це повідомила журналістка Катерина Сергацкова.

У ніч на 11 серпня стало відомо, що Давид Чичкан загинув від поранень, що отримав в бою на Запорізькому напрямку.

Давид Чичкан походить з родини київських художників-нонконформістів, зосереджувався на соціально-політичній тематиці. Працював з графікою, живописом, стріт-артом та перформансом й залучав до співпраці зовсім різних людей.

Давид Чичкан на протесті Артем Тідва

РЕКЛАМА:

"Анархізм – це антиавторитарна частина соціалістичного руху", – сказав Давид Чичкан у інтерв'ю УП.Культура, у лютому 2017 року, після того, як невідомі розгромили його виставку "Утрачені можливості" у Центрі візуальної культури у Києві.

Напад на іншу його виставку "Стрічки та трикутники" стався напередодні повномасштабного вторгнення у Львові. У січні 2024 року Одеський художній музей не відкрив виставку Давида Чичкана, побоюючись критики.

Давид Чичкан, "Уявна Україна", "Триїця" Львівський муніципальний центр

Давид Чичкан – син художника Іллі Чичкана, представника Нової хвилі в українському мистецтві. Хоча майже вся родина займалася мистецтвом: Давид правнук Леоніда Чичкана – радянського художника-соцреаліста, з 1971 року – професора Київського художнього інституту. Його дід – Аркадій Чичкан – український художник-нонконформіст, учасник "Виставки 13-ти" (1979), яку провели в дусі опору до соцреалізму в мистецтві.