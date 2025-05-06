Відновлення історії меншин і замах на Трампа. Нагородили переможців Пулітцерівської премії

В ніч на 6 травня у Сполучених Штатах у Колумбійському університеті в США відбулась церемонія оголошення лауреатів Пулітцерівської премії – найпрестижнішої журналістської премії. Цьогоріч відзначили 15 переможців за журналістські досягнення та 9 за досягнення в літературі, театрі та музиці.

Спеціальною відзнакою посмертно нагородили першого темношкірого колумніста та співзасновника Національної асоціації темношкірих журналістів Чака Стоуна.

"Цьогорічне нагородження відбувається у складний для преси момент, коли журналісти стикаються зі зростаючими загрозами свободі преси з боку адміністрації Трампа, включаючи спроби контролювати прес-пул Білого дому, витіснити телекомунікаційні служби, такі як The Associated Press, та позбавити фінансування державні та міжнародні медіа", – йдеться на сайті премії.

Агентство Reuters отримало Пулітцерівську премію в галузі журналістських розслідувань за матеріал про міжнародну торгівлю складниками одного з найнебезпечніших хімічних наркотиків – фентанілу. Також підсвітили слабку систему контролю в США, через що речовину не змогли викорінити ні за першої каденції Трампа, ні під час президенства Байдена.

Видання The Washington Post отримало Пулітцерівську премію за висвітлення замаху вбивства Дональда Трампа 13 липня 2024 року.

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Четверо журналістів The New York Times отримали відзнаки за такі тексти: експлейнер про політику США в Афганістані, серію розслідувань про фентанілову кризу, міжнародний репортаж про конфлікт у Судані, серію фото із замаху на вбивство Трампа.

Переможці у категоріях літератури, театру та музики: