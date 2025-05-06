Відновлення історії меншин і замах на Трампа. Нагородили переможців Пулітцерівської премії
В ніч на 6 травня у Сполучених Штатах у Колумбійському університеті в США відбулась церемонія оголошення лауреатів Пулітцерівської премії – найпрестижнішої журналістської премії. Цьогоріч відзначили 15 переможців за журналістські досягнення та 9 за досягнення в літературі, театрі та музиці.
Спеціальною відзнакою посмертно нагородили першого темношкірого колумніста та співзасновника Національної асоціації темношкірих журналістів Чака Стоуна.
"Цьогорічне нагородження відбувається у складний для преси момент, коли журналісти стикаються зі зростаючими загрозами свободі преси з боку адміністрації Трампа, включаючи спроби контролювати прес-пул Білого дому, витіснити телекомунікаційні служби, такі як The Associated Press, та позбавити фінансування державні та міжнародні медіа", – йдеться на сайті премії.
Агентство Reuters отримало Пулітцерівську премію в галузі журналістських розслідувань за матеріал про міжнародну торгівлю складниками одного з найнебезпечніших хімічних наркотиків – фентанілу. Також підсвітили слабку систему контролю в США, через що речовину не змогли викорінити ні за першої каденції Трампа, ні під час президенства Байдена.
Видання The Washington Post отримало Пулітцерівську премію за висвітлення замаху вбивства Дональда Трампа 13 липня 2024 року.
Четверо журналістів The New York Times отримали відзнаки за такі тексти: експлейнер про політику США в Афганістані, серію розслідувань про фентанілову кризу, міжнародний репортаж про конфлікт у Судані, серію фото із замаху на вбивство Трампа.
Переможці у категоріях літератури, театру та музики:
- Література – "Джеймс" Персіваль Еверетт (Doubleday). Це переосмислення "Гекльберрі Фінна" про абсурдність расової вищості та нового погляду на пошуки сім'ї та свободи.
- Драма – "Мета", Бранден Джейкоб-Дженкінс. П'єса про складну динаміку та спадщину афроамериканської родини вищого середнього класу, чий батько був ключовою фігурою в Русі за громадянські права, майстерне поєднання драми та комедії, що досліджує, як різні покоління визначають спадщину.
- Історія – "Комбі: Гаррієт Табмен, рейд на річку Комбі та свобода чорношкірих під час громадянської війни", Едда Л. Філдс-Блек (Видавництво Оксфордського університету). Розповідь про повстання рабів, яке за один день визволило 756 поневолених людей, переплітаючи військову стратегію та сімейну історію з переходом від рабства до свободи.
- Історія – "Корінні народи: Тисячоліття в Північній Америці, Кетлін Дюваль (Random House). Панорамний портрет корінних американських народів і громад за тисячу років, розповідь про їхню витривалість, винахідливість і досягнення перед обличчям конфліктів і поневолення.
- Біографія – "Кожна жива істота: Велика і смертельна гонка за пізнанням усього живого", Джейсон Робертс (Random House). Це подвійна біографія Карла Ліннея та Жоржа-Луї де Бюффона, сучасників 18 століття, які присвятили своє життя виявленню та опису таємниць природи, і які продовжують впливати на те, як ми розуміємо світ.
- Мемуари та автобіографія – "Годування привидів: Графічні спогади", Тесса Халлз. Ілюстроване видання розповідає про три покоління китайських жінок - авторку, її матір і бабусю, а також досвід травми, що передається з родинними історіями.
- Поезія – "Нові та вибрані вірші", Марі Хоу. Збірка, створена на основі десятиліть роботи, яка видобуває з повсякденного сучасного досвіду "докази спільної самотності, смертності та святості".
- Нонфікшн – "За успіх нашої безнадійної справи: Багато життів радянського дисидентського руху", Бенджамін Натанс (Princeton University Press). Це дослідження історії радянського дисиденства попри засилля влади і постійне придушення.
- Музика – "Sky Islands", Сьюзі Ібарра. Це твір про екосистеми та біорізноманіття, що переплітає глибоку музикальність та імпровізаційні навички соліста як творчого інструменту.