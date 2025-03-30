Фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" здобув нагороду на фестивалі документального кіно

Фільм "2000 метрів до Андріївки" отримав нагороду на фестивалі у Данії

Фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав нагороду на фестивалі документального кіно CPH:DOX у Данії.

Він переміг у категорії F:ACT AWARD, йдеться на сайті фестивалю.

"Ми присуджуємо нагороду F:ACT фільму "2000 метрів до Андріївки" не лише тому, що це конфлікт на нашому порозі, але й тому, що це шедевр кіномистецтва: моторошне, багатошарове зображення війни, яке можна порівняти з фільмом "На Західному фронті без змін".

Але це не Перша світова, це сьогодні. Безглуздість війни, а також її тривожна поезія – тут на повну силу. Митець серед кровопролиття повертає реальність додому і знімає антивоєнний фільм, який змушує нас замислитися над неповторністю кожного загубленого людського життя", – зазначило журі.

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У фільмі задокументовані події вересня 2023 року, коли військові 3-ї окремої десантно-штурмової бригади вели бої за звільнення села Андріївка, що поблизу Бахмута. Автори стрічки зняли кожен крок операції.

Над проєктом Чернов працював разом з командою FRONTLINE та Associated Press майже 1,5 року. У команді, що долучилася до створення фільму – фотограф Олександр Бабенко, продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат.

Музику до стрічки створив композитор і музичний продюсер, а також двічі лауреат премії "Греммі" Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

"Це важкий час для України. Це важкий час для українських кінематографістів. Але саме зараз ми боремося за правду, за виживання, за те, щоб наші історії не були забуті. І ця відзнака – це ще один доказ того, що нас чують і бачать.

…Ми не знаємо, що чекає на нас завтра, але ми знаємо, що поки наші голоси звучать, ми будемо живі", – написав Мстислав Чернов після отримання нагороди.

Всього на фестивалі представили 71 фільм у 6 різних категоріях. Головний приз DOX:AWARD отримала стрічка Always Демінга Чена – хроніка фермерської родини.

Нагадаємо, наприкінці січня незалежний американський кінофестиваль "Санденс" показав кадри фільму "2000 метрів до Андріївки".

У 2024 році документальна стрічка Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко "20 днів у Маріуполі" отримала низку нагород, серед яких "Оскар", BAFTA та приз глядацьких симпатій фестивалю "Санденс".