Два з п'яти. Верховна Рада частково перейменувала дискусійні назви топонімів

Верховна рада провалила голосування про перейменування 3 українських міст. Інші два міста перейменували, переклавши назви українською. Раніше ці населенні пункти також виключили з попереднього документу через провальне голосування.

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Про це повідомляє народний депутат Роман Лозинський.

Так перейменували два українські міста:

місто Южне Одеської області на Південне (раніше пропонували назвати його Порт-Анненталь)

місто Южноукраїнськ Миколаївської області на Південноукраїнськ (пропонували також перейменувати його Гард)

Три міста залишили свої назви. Серед запропонованих були такі варіанти перейменування:

місто Синельникове Дніпропетровської області на Ріднопілля

місто Павлоград Дніпропетровської області на Матвіїв

місто Первомайськ Миколаївської області на Ольвіополь\Ольвія

Для міста Первомайськ шукатимуть альтернативні варіанти перейменування.

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"Первомайськ не мав адекватної альтернативи на голосуванні, тому в якійсь мірі добре, що зміну назви провалили сьогодні. Хоча в цілому нонсенс, що на 34 році Незалежності в нас досі славиться пєрвомай", - повідомив нардеп.

Раніше Лозинський опублікував інфографіку з обґрунтуванням можливих перейменувань.

Роман Лозинський Роман Лозинський Роман Лозинський Роман Лозинський Роман Лозинський

Провальне голосування з перейменування

Раніше Верховна Рада провалила голосування про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів за постановою 3939-ІХ. Після цього трибуну парламенту заблокували з вимогою повторно винести розгляд постанови у сесійну залу.

Тоді 75 парламентарів "не голосували", 5 "утримались" і 3 були "проти". Найбільше тих, хто "не голосував" виявилося серед "Слуг народу" – 40 та депутатської "Платформи за життя та мир" – 15, де об'єдналися вихідці із "ОПЗЖ" після заборони.

Після провального голосування обурені нардепи заблокували трибуну парламенту. Народні депутати вимагали зібрати погоджувальну раду і доручити профільному комітету повторно і негайно розглянути постанову, щоб знову винести її у сесійну залу. Нардепи скандували: "Ганьба".

Врешті наступного дня, 19 вересня, Рада підтримала перейменування 327 населених пунктів у рамках дерусифікації — нардепи віддали 281 голос "за".

Згідно з постановою, перейменували назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви.

Зокрема, перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Серед пропозицій перейменування опинилося багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

Також змінили назви міст: Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) - Самар; Першотравенськ (Дніпропетровська обл.) - Шахтарське; Первомайськ (Луганська обл.) - Сокологірськ; Молодогвардійськ (Луганська обл.) - Отаманівка; Сєвєродонецьк (Луганська обл.) - Сіверськодонецьк; Червоноград (Львівська обл.) - Шептицький; Дружба (Сумська обл.) - Хутір-Михайлівський; Красноград (Харківська обл.) - Берестин; Первомайський (Харківська обл.) - Златопіль; Ватутіне (Черкаська обл.) - Багачеве.