Директор Одеської кіностудії очолив Раду з підтримки кінематографії

Керівника Одеської кіностудії Андрія Осіпова обрали головою Ради з державної підтримки кінематографії України.

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Про це у Facebook повідомило Одеське відділення Національної спілки кінематографістів.

Андрій Осіпов народився в місті Зеленоборськ (Росія). Закінчив юридичний факультет Волинського державного університету. Починав кар'єру як юрист, був співзасновником юридичної компанії L.A. У 2010 році був обраний депутатом Луцької міської ради від "Батьківщини". Був головою депутатської групи "Новий Луцьк".

У січні 2017 року став директором Одеської кіностудії, де з грудні 2016-го працював в.о. голови правління ПрАТ "Одеська кіностудія".

Автор книг "Постійні комісії як інструмент депутата місцевої ради", "Чого не знає депутат?", "Депутат та його команда" та кількох романів у жанрі детектив.

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Продюсер фільмів "Червоний", "Movie Up", "Дякую", "Одеський пантеон", "Тарас. Повернення", "Антон і червона химера", "Червоний. Без лінії фронту", "Фортеця Хаджибей", "Чорний ворон", "Нереальний КОПець", "Чому я живий", "Дисидент", "Згасаюче світло" та інших.

Осіпов очолив Одеську кіностудію у 2017-му

Хто ще входить до Ради з підтримки кінематографії

Рада з державної підтримки кінематографії – орган при Держкіно, утворений у 2018 році. Її завдання – затверджувати перелік фільмів, яким надається державне фінансування за результами пітчингів Мінкульту, Держкіно та УКФ. Склад Ради має змінюватися кожні два роки.

Після того, як цього року нарешті вдалося домогтися переобрання другого складу Ради на чолі з продюсером та колишнім бізнес-партнером Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим, який був обраний ще у 2021 році і всупереч закону продовжував свою роботу аж до кінця травня 2024 року, до третього складу Ради увійшли:

Галина Вярвельська — юристка;

Акім Галімов — продюсер;

Ірина Заря — демонстраторка;

Володимир Мула — режисер, продюсер;

Аркадій Непиталюк — режисер;

Андрій Осіпов — продюсер;

Денис Тарасов — режисер;

Олександр Шпилюк — кінознавець.

Кілька днів тому, 22 жовтня, Держкіно повідомило, що вже новий склад Ради з підтримки кінематографії затвердив перелік переможців 19-го конкурсу – того, відбір кінопроєктів на який провадила нелегітимна Рада.