Від ракетного удару по Києву постраждав костел Святого Миколая: що саме пошкоджено
Під час російського ракетного удару по Києву у п’ятницю, 20 грудня, пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення – костел Святого Миколая.
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Як розповів УП.Культура настоятель костелу отець Павло Вишковський, у вежах храму повилітали шибки, також пошкоджені вітражі.
"[Пошкоджена] "роза", тобто оця найбільша квітка у центрі [велике кругле вікно над входом, що є традиційним елементом готичних храмів – УП.Культура]. Ніяка ліпнина не постраждала, тільки повилітали вітражі. На вежах повилітали вікна", – розповів отець Павло.
За його словами, наразі в костелі зібралися віряни, готові прибирати наслідки обстрілу, втім, чекають на комісію з Міністерства культури, яка має зафіксувати всі пошкодження.
Отець Павло зазначив, що представник Будинку органної музики, як балансоутримувач будівлі костелу, сказав до роботи комісії нічого не чіпати.
"Ми від ранку чекаємо комісію від Мінкульту, поки що їх немає. Бо самі не можемо нічого робити. А треба закривати, хоч трохи, бо йде холод. Але поки що мусимо чекати", – додав настоятель костелу.
Пізніше у костелі повідомили, що незважаючи на пошкодження, запрошують усіх на святкову Різдвяну Месу 24 і 25 грудня. "Це буде демонстрація нашої незламності, том що ніхто і ніщо не вкраде в нас Різдво", – зазначив отець Павло.
Костел Святого Миколая – один з двох римсько-католицьких храмів Києва, побудованих до 1917 року. Він побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.
З 2009 року приміщення храму перебувало у аварійному стані. Активісти неодноразово звертали увагу, що від костелу відпадають частини фасаду.
У 2021 році у костелі сталася пожежа. Після неї Міністерство культури обіцяло передати храм спільноті віруючих, однак станом на грудень 2024 року цього так і не відбулось.