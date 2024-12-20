Від ракетного удару по Києву постраждав костел Святого Миколая: що саме пошкоджено

Під час російського ракетного удару по Києву у п’ятницю, 20 грудня, пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення – костел Святого Миколая.

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Як розповів УП.Культура настоятель костелу отець Павло Вишковський, у вежах храму повилітали шибки, також пошкоджені вітражі.

"[Пошкоджена] "роза", тобто оця найбільша квітка у центрі [велике кругле вікно над входом, що є традиційним елементом готичних храмів – УП.Культура]. Ніяка ліпнина не постраждала, тільки повилітали вітражі. На вежах повилітали вікна", – розповів отець Павло.

Костел зазнав ушкоджень внаслідок обстрілу КМВА

За його словами, наразі в костелі зібралися віряни, готові прибирати наслідки обстрілу, втім, чекають на комісію з Міністерства культури, яка має зафіксувати всі пошкодження.

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Отець Павло зазначив, що представник Будинку органної музики, як балансоутримувач будівлі костелу, сказав до роботи комісії нічого не чіпати.

Пошкоджене вікно-"троянда" на вході костелу КМВА

"Ми від ранку чекаємо комісію від Мінкульту, поки що їх немає. Бо самі не можемо нічого робити. А треба закривати, хоч трохи, бо йде холод. Але поки що мусимо чекати", – додав настоятель костелу.

Пізніше у костелі повідомили, що незважаючи на пошкодження, запрошують усіх на святкову Різдвяну Месу 24 і 25 грудня. "Це буде демонстрація нашої незламності, том що ніхто і ніщо не вкраде в нас Різдво", – зазначив отець Павло.

Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві / Facebook Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві / Facebook Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві / Facebook Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві / Facebook Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві / Facebook Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві / Facebook Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві / Facebook

Костел Святого Миколая – один з двох римсько-католицьких храмів Києва, побудованих до 1917 року. Він побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

З 2009 року приміщення храму перебувало у аварійному стані. Активісти неодноразово звертали увагу, що від костелу відпадають частини фасаду.

У 2021 році у костелі сталася пожежа. Після неї Міністерство культури обіцяло передати храм спільноті віруючих, однак станом на грудень 2024 року цього так і не відбулось.