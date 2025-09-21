Усі розділи
Підтримати УП

Від письменника до спецагента: огляд нового шпигунського роману Андрія Любки "Вечір у Стамбулі"

Наталія Колегіна — 21 вересня, 16:00
Видавництво Meridian Czernowitz
Від письменника до спецагента: огляд нового шпигунського роману Андрія Любки Вечір у Стамбулі

Шпигуни, спецагенти й розвідники – це окрема "каста" персонажів, за чиїми пригодами страшенно цікаво спостерігати. Вони дурять й знешкоджують злочинців і лиходіїв, рятують невинних, уникають смерті й проводять спецоперації, які точно не під силу звичайній людині. Вони стають героями гостросюжетних книжок, фільмів чи серіалів.

Як не крути, вони є представниками сучасної попкультури – може, ви не влаштовуєте прицільно вечори шпигунського кіно, але точно знаєте, хто такий агент Джеймс Бонд. А що вийде, якщо взяти не професійного шпигуна, а цивільну людину – скажімо, письменника й дати йому секретне завдання від державних спецслужб, коли він поїде презентувати нову книжку в Туреччині? І нехай це буде історія про українського письменника під час російсько-української війни.

У такому незвичному сетингу розгортаються події нового роману Андрія Любки "Вечір у Стамбулі".Про що текст, чим цікавий і як він вписується в сучасні реалії, розмірковує літературна оглядачка УП.Культура Наталія Колегіна.

Не пальцем роблений літератор

Головний герой "Вечора у Стамбулі" Арсен Лемак – це харизматичний, самозакоханий й самовпевнений піжон, письменник, ловелас і ревний любитель життєвих насолод. Він вплутується у незвичну для нього авантюру – погоджується зробити послугу для представника СБУ підполковника Віктора Тимченка: прослідкувати за однією людиною у Стамбулі.

Коли думаєш про письменника як головного персонажа книжки, то здається, що зараз автор розповість про залаштунки письменницького життя чи бодай натякне на лайфгаки й фішечки, якими він сам, імовірно, послуговується. У свіжому романі Андрія Любки літератор Арсен Лемак – це не загадкова творча фігура, яка пише й дозволяє зазирнути у письменницьку шухляду чи підгледіти за своєю роботою. З письменницької рутини у Лемака є хіба що звичка записувати цікавинки у блокнотик-молескін, який він тягає з собою усюди, фіксуючи власні чи чужі геніальні думки.

РЕКЛАМА:

Здається, що Лемаку творчість дається завиграшки, як і все у житті – він впевнений поруч із жінками й не проти за нагоди стрибнути в гречку. Він вміє чарувати незнайомців, і тому йому чудово пасує роль популярного письменника. Харизма, гострий розум і впевненість – у Лемака є те, що треба для героя екшну. То чи вийде з нього добрий шпигун?

Андрій Любка зачитує уривок із нового роману на презентації під час поетичних читань на Meridian Czernowitz
Андрій Любка зачитує уривок із нового роману на презентації під час поетичних читань на Meridian Czernowitz
Meridian Czernowitz / Facebook

Загравання з читачами і читачками

Автор наділяє персонажа Арсена Лемака автобіографічними характеристиками. Він – письменник, серед його текстів є книжка "У погоні за варварами" (алюзія на назву Любчиної книжки "У пошуках варварів"), досліджує Балкани, йому теж 37, має дружину й дітей. Ба більше – Любка розповідав у соцмережах, що плавав в одному зі стамбульських басейнів (як це робить його персонаж) щоб написати цю книжку.

Жанр шпигунського роману не передбачає великої саморефлексії головного героя, але деякі роздуми тут є – Арсен Лемак намагається достойно відповісти на виклик підполковника Віктора Тимченка, довести розпочату справу до кінця й не впасти обличчям у багнюку. Він розмірковує, чому до спецоперації залучили саме його та яка його роль у цьому дійстві.

Лемак приміряє на себе роль шпигуна і, фактично, перевтілюється у справдешнього спецагента. А завдяки професії письменника й умінню вигадувати гостросюжетні повороти чи діалоги між персонажами Лемак вправно вливається у ритм таємної операції та діє, як досвідчений стратег.

Гостроцікаво, чи за допомогою таких нехитрих автобіографічних штрихів у книжці Любка заграє зі своєю читацькою авдиторією? А може, письменник уподібнює себе й персонажа, створюючи певний міф довкола власної постаті? Чи це просто збіг, і тут немає ніякої стратегічної авторської інтенції, а Любка просто написав дещо з власного життя? Про це хочеться фантазувати. Однак мусимо пам’ятати, що письменник не тотожний подібному до нього персонажеві.

Водночас головний герой роману може дратувати власною претензійністю. Він безупинно підкреслює свою оригінальність й намагається виокремити себе з натовпу. Коли Любка наділяє персонажа самоіронією, то вона якась пласкувата, а може й нещира.

Іноді Лемак видається абсолютно невразливим супергероєм, від якого перешкоди самі сахаються. Коли у ході спецоперації щось іде не так, і нашому літератору наказують нейтралізувати російського військового, за яким він вів стеження, то Лемак розмірковує: "Можливо, саме завдяки цьому я б і увійшов в істо­рію української літератури, якщо вже книжки мої так не до смаку недалеким критикам".

Та може, зрештою, такі характер і поведінка персонажа продиктовані жанром шпигунського роману?

Шпигунські інтриги в часи війни

Спецагенти та шпигуни з’являються там, де є простір для політичних інтриг, переслідувань і нейтралізації ворогів. Так, наприклад, знаменитого Джеймса Бонда вигадав британець Ян Флемінг, який у 1940-і роки служив у військово-морських силах особистим помічником керівника розвідки королівського флоту. Флемінг зізнавався, що зацікавився шпигунством після того, як прочитав в архіві розвідувальної служби про воєнні пригоди шпигуна Сіднея Рейлі.

За такою логікою, сетинг російсько-української війни може стати продуктивним часопростором для жанрового роману про шпигунів і спецагентів. Андрій Любка фантазує довкола діяльності Служби безпеки України у наш час, а читачі й читачки отримують яскравий сюжет, зроблений на основі українських реалій – про секретну діяльність держслужби, про чиї таємні операції не прочитаєш у новинах. А якщо Лемаку вдасться знешкодити російського військового, який пускав ракети по цивільній інфраструктурі України, і зло буде покаране, то ми ще й отримаємо таку бажану читацьку сатисфакцію.

"Вечір у Стамбулі" – це цікавий гостросюжетний роман із кінематографічним потенціалом. Коли у переломний момент Арсен запитує себе: "У яку гру я граю?", нескладно уявити, що так говорить персонаж популярного голлівудського екшну.

Історія про письменника, який перевтілюється у спецагента, це також історія про зміну ролей під час війни, яку влучно ословив письменник і військовий Артем Чех у назві своєї найновішої книжки. Історія Арсена Лемака – це гра в перевдягання, але не в реальному житті, а в художньому тексті – неочевидна, дещо нахабна й провокативна.

Читайте також :
За що ми ненавидимо радянське минуле: огляд першого роману драматургині Лєни Лягушонкової
Реклама:

Головне сьогодні