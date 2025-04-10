Театральний кіноексперимент. В прокат вийшла кіноверсія нашумілого мюзиклу "Ти [Романтика]" про поетів Розстріляного відродження

В український кінопрокат виходить театральний мюзикл. І ні, це не жарт, а доєднання українського кіно до світової традиції – показ нашумілих театральних постановок на кіноекранах.

В українських кінотеатрах показують мюзикл "Ти [Романтика]" про покоління митців Розстріляного відродження від колективу МУР. Постановка, що збирала аншлаги по всій Україні та 17 мільйонів прослуховувань в мережі, стала українським піонером жанру "театр в кіно". Зйомки кіноверсії проходили в Жовтневому палаці, що колись став місцем розстрілу нквдистами українських митців і науковців, зокрема і одного з героїв мюзиклу Михайля Семенка.

Прем’єрний кінопоказ відбувся у Києві. УП.Культура зібрала враження від перших глядачів та розпитала команду МУР про зйомки і очікування від прокату.

В холі кінотеатру глядачів зустрічають обличчя з постерів: Хвильовий, Сосюра, Вишня, Курбас і Семенко. Звісно ж і головний герой – Павло Тичина – зосереджено вдивляється в глядача. Молодша його версія скоріше відводить погляд, як від очей так і від своєї скрипки.

Поки натовп повільно рухається від стійок з квитками, помічаю дещо миле: Сосюра поспішає до черг, й помітивши потрібні очі, йде вітати і обіймати Тичину. Звісно, вони не справжні поети, а актори – Олександр Заїка, один з членів МУР та Борис Книженко.

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Обійнявшись і потиснувши руки вони зникають у натовпі. З динаміків чутно архівні українські пісні 30-х. Втім слів не розібрати.

Фотографу події вдалося знайти вільний куточок і зафільмувати гостей. Але направду проштовхнутися в холі було важко. Kirill Avramenko

"МУР. Ти [Романтика] в кіно" це не класична стрічка, а запис театрального мюзиклу. Виставу записали на 12 професійних камер, а зйомки проходи на одному з виступів у Жовтневому палаці.

До цього підводять і в самій стрічці: на початку закадровий голос розповідає, що на цьому ж місці у 1936 році розстріляли представників інтелігенції. Серед них й один з героїв стрічки – поет-футурист Михайль Семенко.

Вистава фактично стала піонером у жанрі "театру в кіно" й одним з перших записів, які вийшли на великі екрани. Понад 3 тисячі квитків розкупили ще до кінопрокату. Оригінальний реп-мюзикл раніше спричинив ще більший фурор, зібравши понад 17 мільйонів прослуховувань на стримінгах.

"Ну хоч тепер побачу виставу. А то квитки ще спробуй купи", – жартують в групі дівчат-глядачок. Хоча, звісно, вибірка глядачів на передпоказі досить барвиста: молоді інфлюенсери, старші люди, телевізійники.

Kirill Avramenko Kirill Avramenko Kirill Avramenko Kirill Avramenko Kirill Avramenko Kirill Avramenko

Серед натовпу головні герої відрізняються від інших – усі у вінтажних костюмах, з пінами "МУРу", тож вихопити їх досить просто, якщо не зважати на шанувальників, що зичать вдалого прокату стрічки.

Антон Азізбекян, продюсер колективу, був одним із тих, хто і запропонував зафільмувати саме живу виставу. За його словами, в команді усі реалісти і розуміють, яким би був бюджет, знімай вони на ізольованому майданчику художній повний метр.

"Власне, з самого початку ідея була зафільмувати саме виставу. І започаткувати традицію знімання українських театральних постановок. Ми робимо все, щоб наша "дитина" виросла класною", – розповідає він.

Попит на виставу був направду великим й Азізбекян чекає на те, що принесе кіноформат:

"Є багато міст, до яких фізично ми не можемо доїхати. Втім так більше глядачів зможуть пережити цей досвід. А ще разом з прем’єрою стартує міжнародний прокат".

У зніманні стрічки залучили 12 професійних кінокамер. Кадр з фільму.

Фільм покажуть у Штатах, Канаді, Великобританії, Португалії, Польщі та Чехії. Точково у різних кінотеатрах по всьому світу глядачі побачать мюзикл, без репу, як в альбомі, але з фрагментами кабаре. В одному з кінотеатрів Чикаго вже зібрали солдаут.

Поки головні герої фотографуються з охочими, зустрічають друзів та знайомляться з оточенням, гучномовець запрошує усіх до зали. Пара, що сідає позаду мене, довго обговорює роботу й хлопець з дівчиною запевняють один одного, що в будь-який момент з показу можна піти. Врешті пара досидить у залі до фінальних титрів.

На екрані майорять обличчя головних героїв, Сосюра та Хвильовий взаємодіють із залом. Тепер обличчя випадкових глядачів назавжди закарбуються на кіноплівці.

"Щасливчики, і на виставу потрапили і ще й в кіно з’явилися", – тихо жартує чоловік на сусідньому сидінні.

Об’ємний звук із кіношних динаміків доповнює історію кожного з героїв. На сцені Семенко у строкатій шубі більше нагадує корейського К-ПОП артиста, що вправно кружляє з танцівниками й танцівницями. На чолі у Хвильового на крупному плані об’єктива проглядається піт. А перед арештом Курбаса його обличчям стікає сльоза. Цікаво, чи бачив це хтось, сидячи в залі? Навіть, як ні, то тепер вони мають цю змогу.

Михайль Семенко виступав під химерну обробку кабаре на слова "бі-бі-бу, бі-бо-бу, я поезію *звуки саксофона*" Кадр з фільму.

Глядачі хіхікають у кінозалі в унісон з глядачами Жовтневого. Після закінчення вистави усі виходять із зали зі своїми думками. Починається традиційне постпереглядове обговорення.

Знаходжу компанію вже знайомих дівчат, що перед показом раділи квиткам.

"Це було класно! І звук, і сама сцена, і звісно ж самі актори. Бачити хлопців на екрані було круто, навіть непомітно, що ти не на виставі, а бачиш цей запис. Тим паче ця стрічка важлива для нашої історії, так ми більше дізнаємося про наших авторів і про їхні взаємодії між собою", – розповідає глядачка.

"А ще не думаю, що в театрі хтось бачив обличчя й емоції так близько, навіть ті, в кого далекозорість. Тому це ще один плюсик фільму", – жартує її подруга.

Олександр Хоменко, режисер вистави. Виступає у ролі Хвильового Кадр з фільму.

Втім, серед глядачів є і скептики, які вважають, що МУР не зробив роботу над помилками. "Це дуже талановита робота, мені справді сподобалась, але вона потребує доопрацювання. Бо ідейно ця вистава поки що сира", – розповідає мені телеведучий Вадим Карп'як.

"Мені бракує повноцінної редактури мови. Тим більше, виникають питання щодо вставок авторських поетичних текстів у репризах, присвячені поетам Розстріляного відродження. Авторська поезія, на жаль, слабка: забагато дієслівних рим, дієприкметникових зворотів.

Я також сумніваюся, що Сосюра, як його там зображають, справді вагався між Червоною армією та УНР. І чому він зрештою обрав УНР не пояснюється. Складається враження, що він просто махнув рукою – і все. Курбаса показують так само – ніби він просто ховається в театрі.

Але ж він не ховався – він робив театр про те, що відбувається. А тут це виглядає як паралельна реальність. Що б не сталося – ми собі просто граємо. І це вже ідеологічна проблема. Якщо автори хотіли цього – окей, але виникає дисонанс. Вони фактично повторюють те, в чому звинувачують радянську владу – політизацію творчості", – ділиться своїми заувагами телеведучий Вадим Карп’як.

Лесь Курбас у такому ж екстравагнтному образі, що й Семенко. Кадр з фільму.

Виробники стрічки розглядають цей мюзикл як власний експеримент.

"Власне, ми зараз побачимо, чим завершиться цей експеримент. Моє внутрішнє продюсерське передчуття підказує, що запит на це справді дуже сильний.

По-перше, ми бачимо шалене прагнення українців дізнаватися більше про свою історію – це помітно і в книгарнях, і в театрі. І ось зараз доходить черга до симбіозу театру і кінематографа. Мені здається, це може відкрити нову сторінку для нас", – розповідає продюсер виробника кіноверсії і дистрибутора FILM.UA Кирило Горобець.

Продюсер жартує, що ніяк не може потрапити на "Конотопську відьму", хоч вже й був готовий заплатити за це великі гроші. Тож після того, як МУР увірвався в кіно, сподівається, що так воно і станеться з іншими виставами.

Команда, що працювала над стрічкою - головні герої та продюсери. Kirill Avramenko

"Ми розуміємо, що одну і ту ж виставу не можна грати безкінечно. Це можуть собі дозволити хіба що державні театри, у яких є постійне приміщення, репертуар. А через кіноверсії ми можемо подарувати виставам друге життя. Це круто для майбутніх театралів. Але й для звичайних глядачів — це теж величезний бонус.

Коли я — ну і, думаю, всі студенти-кінематографісти — дивимось фільми Хічкока, Довженка, ми відчуваємо цінність архіву. Те саме ми можемо зробити з театром: зберігати історію, показувати її розвиток. Це важливо", – завершує розповідь Горобець, поки до нього підкрадається незнайомець.

"Вибачте, але скажу прямо – ви молодці! Тепер я реально хочу і на виставу. Просто капець як!", – емоційно жестикулює чоловік. Учасники МУРу ховаються у своїй гримерній, втомлені, але раді такому відгуку.