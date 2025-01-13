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"Людям потрібно побачити його боягузом": режисер Патрик Вега про свій фільм "Смерть путіна"

Марія Кабацій — 13 січня, 06:00
Кадр з фільму "Смерть путіна"
Людям потрібно побачити його боягузом: режисер Патрик Вега про свій фільм Смерть путіна

16 січня в український прокат виходить фільм польського режисера Патрика Веги "Смерть Путіна". Це політично-сатиричний трилер, що показує історію кремлівського диктатора від самого дитинства і аж до гіпотетичної смерті. Патрик Вега – режисер касових хітів "Пітбуль", "Ботокс" – взявся за зухвалу екранізацію біографії Путіна із намірами розказати світові справжню природу російського лідера. Зрештою виготовив вісім версій стрічки – для різних частин світу. Проте через політичний контекст наразі має труднощі з дистрибуцією у багатьох країнах.

Журналістка УП.Культура Марія Кабацій поговорила з Патриком Вегою напередодні української прем'єри фільму і дізналася, які джерела використовував режисер, як російські спецслужби намагалися перехопити стрічку та що у ній може не сподобатися українцям.

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У 2022 році польські ЗМІ повідомляли, що ваш наступний фільм буде автобіографією. Як вийшло, що ви зняли біографію іншої людини – ще й Путіна?

Я читав про другу війну в Чечні. Там протягом перших трьох років відбувалися бомбардування міст, а потім вісім років партизанської війни в лісах і горах. Тому, коли я почув, що війна в Україні закінчиться через три місяці, я відчув, що це абсурд. Я був упевнений, що Путін визначатиме форму світу в наступні кілька років. І насправді так і є, що зараз весь світ взаємопов'язаний з Путіним, а також зі страхом, який Росія намагається створити в кожному регіоні.

В моєму житті також був досвід життя в комунізмі. Я пам'ятаю той час, коли проводив з мамою п'ять годин в магазині з м'ясом, щоб купити шматок шинки. Тож, з одного боку, я отримав цей "комуністичний" досвід, а з іншого – зараз я існую в аудіовізуальній культурі Сполучених Штатів. Тому я вірив, що можу перекласти цю хвору реальність Росії на мову Заходу. Тож моя ідея полягала в тому, щоб створити фільм про Путіна, але не для росіян, а для решти світу.

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Режисер

Патрик Вега

Але як я побачила у коментарях у вашому Facebook, не лише люди з, приміром, Америки мають далеке від реальності бачення Путіна, а й ваші співвітчизники в Польщі. Чому так?

Я впевнений, що люди бояться того, чого вони не розуміють.

Знаю багато людей з великих міст, сіл, з різних регіонів країни, і ніколи не чув, що хтось є фанатом Путіна. Можливо, іноді можна знайти щось подібне в Інтернеті, але чи це справжня думка когось із поляків, чи це російський бот або хтось інший, хто намагається створити таке враження?

Важливо те, що Путін насправді має величезний вплив у всьому світі, в тому числі в Європі. Найгіршою країною в цьому сенсі є Велика Британія. Вона настільки пов'язана з російським бізнесом, що мені здається, що російський вплив у Британії є найбільшим у всій Європі. Наприклад, ви знаєте, що дружина керівника однієї з мереж британських кінотеатрів є юристом, який співпрацює з Путіним? Зараз маємо ту саму проблему в Австрії, у Німеччині, де проросійські партії намагаються прийти до влади.

Вега на зйомках фільму

Вега на зйомках фільму

Під час інтерв'ю я говорив з журналістами, наприклад, з Німеччини, що були схожі на російських шпигунів або симпатиків Путіна. Вони намагалися витягнути у мене інформацію про інвесторів цього фільму, а коли я озвучував критику Путіна, намагалися відстоювати його, мовляв він не такий вже й поганий. Тож для мене було шоком, що в демократичній Європі хтось може мати таку думку.

До того ж в різних країнах Європи Росія має багато своїх людей, які намагаються будувати російський вплив на нашому континенті.

Як вам здається, чи достатньо робить західний світ, у тому числі Польща, щоб зупинити Путіна?

Недостатньо.

Тому що Путін розуміє тільки мову сили, і західний світ повинен розуміти, що з ним не можна домовлятися про щось з іншої позиції, аніж мова сили. Знаєте, в Сполучених Штатах громадяни нічого не розуміють, вони думають тільки про те, що війна в Україні чи війна в Ізраїлі є причиною інфляції.

З моєї точки зору, Третя світова війна почалася кілька років тому. Це технологічна та економічна війна між Китаєм та Сполученими Штатами. Ці країни намагаються втягнути в неї різні регіони світу, і Росія є частиною цієї гри. США і Китай не хочуть самі вести цю війну у військовому сенсі, вони не зацікавлені в цьому, бо це буде кінець світу. Але вони використовують різні країни для того, щоб створити війни в різних регіонах світу.

Зйомки фільму Смерть путіна

Зйомки фільму "Смерть путіна"

Гадаю, що у [нового президента США Дональда] Трампа величезне его, і він не хоче, щоб його запам'ятали як слабкого президента. Тому він є рівноцінним суперником для Путіна. Він намагатиметься бути жорстким, і це добре. Але, я думаю, що це не зупинить Путіна, він спробує напасти на іншу країну, і тільки його смерть буде хеппі-ендом у цій ситуації.

Звісно, його смерть не змінить менталітет росіян, там не буде демократії. Але, можливо, наступний президент спробує побудувати кращі відносини із Заходом.

Давайте нарешті поговоримо про ваш фільм. У 2023 році медіа писали, що ви шукаєте американську чи світову зірку, яка б зіграла Путіна. Як ви вийшли на Славоміра Собалу та чому обрали його?

Я гадаю, що Путін боягуз. Тому я відчув, що людям потрібно побачити його боягузом, адже таким чином вони зможуть позбутися страху перед ним.

Ще важливо, що це не просто історія про минуле, а історія в реальному часі. Тому що події в Україні відбуваються прямо зараз. Кожен може бачити Путіна щодня у медіа, всі знають, як він виглядає. Тому я був впевнений, що навіть найкращий актор з чудовим гримом не може дати того унікального досвіду, коли ви знаходитесь з цим тигром у клітці. Тому що тільки якщо ти бачиш справжнього Путіна, ти можеш відчути цю подорож у його свідомість.

Патрик Вега та Славомір Собала

Патрик Вега та Славомір Собала на зйомках

Тож мій фільм це щось на кшталт спроби розкрити свідомість Володимира Путіна. Я вірю, що якщо ви почнете розуміти як там все влаштовано, зможете підготувати свій власний сценарій майбутнього.

Тому я вирішив знайти актора, який би мав форму обличчя, близьку до Путіна, щоб створити фінальний образ на основі штучного інтелекту. Це виявилася "місія нездійсненна": я почав співпрацювати зі студіями з Лос-Анджелеса, і всі намагалися використовувати технологію deepfake. Вони брали кадри з Путіним з інтернету і намагалися навчити штучний інтелект. А це неможливо, бо ШІ не розуміє людських емоцій. Це легко, якщо ви хочете створити Путіна з одним виразом обличчя. Але якщо у вас є персонаж у двогодинному фільмі з цілим спектром емоцій, безперервністю цих емоцій між сценами, зі складними рухами під час діалогу – це неможливо для ШІ.

Ми витратили майже два роки на створення власної оригінальної технології для цього, і ефект дійсно неймовірний. Тому що люди в усьому світі, навіть у Сполучених Штатах, після перегляду фільму говорили: "Вау, це справді Путін".

Кадр з фільму "Смерть путіна"

Відомо чимало документальних фільмів про Путіна, його політичну кар'єру. Чи використовували ви їх як джерела для свого сценарію та що загалом було вашими джерелами інформації?

З самого початку я знав, що в Росії все приховується, що російська пропаганда створює брехню про всю їхню реальність. Тому для мене було очевидно, що мені потрібно співпрацювати з експертами, фахівцями з багатьох сфер, якщо я хочу зробити цей фільм достовірним.

Тому я співпрацював, наприклад, із колишнім заступником начальника розвідки НАТО, з представниками Моссаду, з генералами, які керували воєнними кампаніями в Азії, з фахівцями з ядерного арсеналу.

У нас були проблеми з усім. Наприклад, з інтер'єром військового літака, який убив Дудаєва під час першої війни в Чечні. І з багатьма іншими подібними речами. Якщо б я хотів зняти фільм про американську політику, все було б простіше, тому що є багато матеріалів – в бібліотеках, онлайн, скрізь. А з Росією було дуже складно.

Кадр з фільму "Смерть путіна"

Також я розмовляв з фахівцями з життя Путіна, авторкою його біографій Кристиною Курчаб-Редліх. Вона провела майже 30 років у Росії, навіть розмовляла зі справжньою матір'ю Путіна, яка дитиною відправила його в Ленінград, в іншу сім'ю. Вона сказала мені, що Путін – боягуз. І я відчуваю те ж саме. Очевидно, що якщо людина сильна, їй не потрібно щодня розповідати вам: "Дивіться, я такий сильний диктатор, найсильніший політик у світі".

Якщо ви подивитеся на історію кожного диктатора, знайдете багато схожого. У всіх є параноя, всі вбивали опозиціонерів, і, врешті-решт, кожен диктатор відчуває страх перед смертю, тому що знає, що в кінці кінців йому доведеться дорого заплатити.

Гадаю, що його смерть – це єдиний варіант хеппі-енду. Тому що навіть якщо Трамп домовиться про мир для України, це лише дасть час Росії для відновлення військової потужності. А після цього він нападе на іншу країну, наприклад, на Казахстан, Естонію чи якусь іншу. Тому що йому потрібен цей зовнішній ворог, щоб утримувати свою владу. І це також причина, чому він вбиває всіх опозиціонерів, які виступають проти нього. Це послання російській нації: ви повинні бути разом, а всі, хто буде проти мене, будуть знищені.

Кадр з фільму "Смерть путіна"

У списку країн, де знімали фільм, вказано Росію. Що саме ви там знімали та як цього вдалося добитися?

Я почав свою кар'єру як документаліст у 90-х роках у Польщі. Я провів три роки у відділі поліції з розслідування вбивств. Я був наче поліцейський без пістолета, але у бронежилеті. Розмовляв з убивцями. Іноді мені доводилося готувати цілу систему прихованих камер в машинах, в сумках, в одязі. Тому під час зйомок фільму "Смерть путіна" я вирішив поєднати цей документальний досвід з класичним кіно, а також зі штучним інтелектом.

Було очевидно, що у мене не буде дозволу на зйомку Кремля для фільму про Путіна. Тому ми використовували систему прихованих камер. Також я співпрацював з людьми з Росії, які ненавидять Путіна. Вони допомогли нам з багатьма речами, навіть привезли з Росії на знімальний майданчик у Польщі російську військову форму.

Крім Росії, України, Польщі, в яких ще країнах ви знімали?

Ми знімали у Польщі, Ізраїлі, у зруйнованому Алеппо, в Росії, в Україні, а також у невеликих декораціях у Сполучених Штатах. Я співпрацював з операторами з України, і вони знімали для нас справжні бомбардування міст. Це було небезпечно, але ці люди вважали, що світ повинен побачити, як виглядає ця війна. Тож це був абсолютно неймовірний досвід у моєму житті.

Кадр з фільму "Смерть путіна"

Торік ви представляли свій фільм у Каннах. Як його там сприйняли?

Це був показ для дистриб'юторів. Реакція була неймовірно гарною, тому що на сьогоднішній день ми продали цей фільм у 64 країни. І це вражаючий ефект, бо це незалежне кіно без гігантського бюджету.

Це, мабуть, перший байопік, який відбувається в реальному часі. Існує багато кінобіографій політиків, диктаторів, але всі вони про минуле. Тут у нас зовсім інша ситуація. Глядач може взяти з цього фільму те, що неможливо знайти ніде: ви не можете побачити Путіна в найбільш приватних, інтимних ситуаціях, коли він слабкий, коли відчуває страх, коли він плаче. Тому гадаю, що це дуже унікальний досвід.

Кадр з фільму "Смерть путіна"

У Каннах ви підписали низку угод на дистрибуцію фільму в різних країнах. В одному з інтерв'ю ви розказували, що американська компанія відмовилася займатися фільмом, бо Путін запустить по ним ракету. Це правда? Які ще були випадки відмов?

Так, це справді так. І це абсурд. Але такий самий страх охопив людей у Великій Британії, у Європі. Вони думають про терористичну атаку в кінотеатрі чи ще десь. Загалом, це величезний абсурд, але він показує, наскільки ці люди зламані путінським залякуванням.

Я маю на увазі, що вони не можуть мислити логічно. Це повна поразка, тому що людина програла війну між емоціями та раціональним мисленням. Зараз, з моєї точки зору як соціолога, люди сприймають реальність лише емоціями. Таким чином, цей страх, створений Путіним, отримав більшу силу, ніж у минулому.

Кадр з фільму "Смерть путіна"

Чи можете ви назвати країни, які відмовилися купувати права на фільм?

У багатьох країнах у мене були проблеми не лише з мережами кінотеатрів, а й, наприклад, з агентами зі зв'язків з громадськістю. У Сполучених Штатах у нас була величезна проблема з пошуком PR-агенції. Близько 10 PR-агентств сказали нам, що не хочуть співпрацювати з цим фільмом. Те ж саме було у Великій Британії, Нідерландах. Чехія зараз боїться купувати цей фільм.

Зараз ми показуємо стрічку цензорам на Близькому Сході, а там майже у кожній країні є диктатор, як у Саудівській Аравії, Бахрейні, Лівії, Єгипті. І навіть якщо вони не є фанатами Путіна, то не хочуть показувати фільми з суперечливими політичними моментами.

Тож, насправді, ми маємо проблеми, напевно, у 50% країн світу.

Прочитала у вашому Інстаграм, що вам пропонували 150 тис за сценарій та переглядовку "Смерті путіна". Розкажіть про це детальніше?

Це було якраз перед президентськими виборами в Росії. Та перед виходом нашого трейлера. Росіяни дістали мобільні телефони моєї знімальної групи і почали листуватися з цими людьми, пишучи від імені інших реальних людей. Наприклад, Славоміру написав хтось, хто назвався одним із найвідоміших кастинг-директорів у США, - і ця людина існує в реальності. Моєму оператору писали від імені помічника конгресмена з Південної Дакоти. Пропонували заплатити $100 000 за переглядову копію фільму.

Кадр з фільму "Смерть путіна"

Також вони написали моєму художнику по костюмах нібито від імені FILM.UA, найбільшої дистриб'юторської компанії в Україні. Але вони не знали, що у нас уже була з ними угода. Тож я почав переписуватись з ними і обговорювати ціну, просто щоб зрештою показати, що ми не дурні.

Вони переписувалися зі мною тільки між 9:00 і 17:00 за московським часом, ніколи не надсилали повідомлення на вихідних. Тож для мене було очевидно, що це хтось, кому потрібно звіряти кожну відповідь зі своїм босом чи ще кимось.

Я зупинив переговори на позначці $150 000. Ми домовилися, що вони надішлють мені гроші. А я надіслав їм банківський рахунок польської розвідки і додав, щоб вони написали в призначенні платежу, що це "хабар від російської розвідки". Вони грали українців до кінця, і надіслали мені останнє повідомлення: "Ти зруйнував нашу дружбу".

Кадр з фільму "Смерть путіна"

Українці зараз мають дуже критичне ставлення до фільмів про війну. За недостовірність критикували, приміром, фільми "Буча" чи "Юрик". Як, за вашим прогнозом, фільм сприйме наш глядач?

Для мене дуже важливою була співпраця з FILM.UA. Тому що Україна перебуває у стані війни після варварського вторгнення Путіна, і я відчував, що наш фільм може викликати погану реакцію українців. Люди з України могли б сказати: що ви можете знати про нашу війну, якщо ви з іншої країни. Але їхня думка була дуже хорошою, і вона була для мене, мабуть, найважливішою. Тому що очевидно, що ви розумієте хвору реальність Росії і цю тему краще, ніж будь-хто в усьому світі.

Кадр з фільму "Смерть путіна"

Звісно, ви як нація пережили так багато болю, травм, трагедій, які показ Путіна у негативному світлі не спокутує. Українські глядачі хотіли б бачити повне знищення Путіна, і це було якоюсь компенсацією, чи що. Тож навіть якщо мій фільм показує його в дуже поганому світлі, гадаю, цього може бути недостатньо. Українські глядачі, можливо, хотіли б побачити ще більше руйнування російського диктатора. І я це розумію.

Ми б хотіли бачити, як він помирає кожну хвилину вашого фільму.

У цьому сенсі ми маємо хеппі-енд. Я справді вбив його.

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