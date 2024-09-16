Режисерку фільму "Росіяни на війні" включили до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

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Як повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій, експрацівницю пропагандистського каналу Russia Today внесли до списку за знятий нею документальний фільм "Росіяни на війні".

У міністерстві пояснили, що пропагандистський фільм Трофімової "поширює російську пропаганду та демонструє неприйнятну нейтральність щодо війни Росії проти України" та "не приділяє належної уваги звірствам, скоєним Росією під час вторгнення, і не визнає їх".

"Випадки, подібні до діяльності Трофімової, є частиною ширшої інформаційної війни, яку веде російська федерація, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа. Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора", – прокоментував міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

МКІП уточнив, що Трофімова стала 233-ю в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Про фільм "Росіяни на війні"

"Росіяни на війні" – дркументальна стрічка російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.

Трофімова народилася в Москві. Понад 10 років працювала у медіа та брала участь у різних документальних проєктах у Канаді, на Балканах, Близькому Сході та в Росії. Створила низку документальних фільмів для російського пропагандистського медіа Russia Today.

Фільм "Росіяни на війні" розповідає про те, як Трофімова проводить сім місяців разом з російськими військовими на окупованій частині України. Він не показує руйнувань і смертей, яких завдають росіяни українцям, а зображує російських окупантів звичайними людьми.

Один з солдатів у фільмі заперечує звинувачення в тому, що росіяни коять в Україні воєнні злочини. А сама Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, не бачила нічого подібного.

Світова прем'єра фільму Трофімової пройшла на Венеційському кінофестивалі.

Перед показами стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) українська спільнота в Канаді організувала низку акцій протесту. До закликів не показувати "Росіян на війні" приєдналися МЗС України, Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко тощо.

Зрештою організатори TIFF заявили, що не показуватимуть фільм Трофімової нібито з міркувань безпеки. Однак після офіційного закриття кінофестивалю оголосили про два окремі покази фільму у вівторок, 17 вересня.